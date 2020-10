Helena Resano culpa a la gestión y a la tardanza de la sanidad de la expansión de la pandemia: "Decepcionante"

Helena Resano ha asistido al plató de 'Liarla Pardo' para contar su experiencia como positivo por coronavirus. Además, ha sufrido el contagio junto a su familia, quienes también dieron positivo. Tras varias semanas en casa, la periodista ya no presenta síntomas, aunque, según ha contado, solo se encontró mal durante "un par de días" y su verdadera preocupación fue su hija, ya que no le bajó la fiebre en tres días.

Actualmente, tal y como ha contado, todos se encuentran recuperados y sin secuelas, a excepción de su marido que todavía no ha recuperado ni el gusto ni el olfato. "Yo estuve bien. Tuve dolor de cabeza un par de días, mucho cansancio, perdí el olfato y el gusto, pero luego lo recuperé rápidamente", ha revelado. "Eso está muy bien, es alucinante", le ha respondido Cristina Pardo, ya que a otros infectados les dura el síntoma varios meses.

"Pasas miedo los primeros días y más cuando a tu hija no le baja la fiebre, estuvo tres días, no sabíamos hacia dónde íbamos", ha afirmado Resano. Además, ha desvelado lo mal que lo pasó al ver que su hija solo dormía, ya que el no comer y la fiebre la debilitó mucho.

De la misma manera, ha reconocido que siempre tuvo mucho miedo al contagio, pero que ya está "más relajada": "Llevaba desde marzo con bastante miedo. No me acababa de encontrar bien porque tenía miedo constantemente. Es algo que tenía que pasar y, ahora, una vez que lo he pasado, ya me he relajado, pero porque he pasado todo bien. El covid es una lotería".

�� @helenaresano denuncia la tardanza de la sanidad madrileña en detectar los casos de coronavirus #LiarlaPardo95https://t.co/hFYaW2PHlvpic.twitter.com/oAkbGQqNSm — Liarla Pardo (@LiarlaPardo) October 4, 2020

Cristina Pardo y Resano analizan la situación actual de la pandemia

Asimismo, ha comentado cómo se enfrentó al positivo y la tardanza de la sanidad madrileña. "Fue decepcionante, estamos en una situación muy grave y hay algo que falla en el sistema. No sabemos porque estamos en la situación en la que estamos en España. Cuando lo vives en primera persona eres consciente de porque estamos viviendo esto", ha explicado la comunicadora.

A raíz de esto, ambas periodistas han reflexionado sobre la situación actual de la pandemia. "La clave son los rastreadores y los resultados de las PCR en un tiempo rápido. Esa es la clave de que estamos como estamos", han opinado. "Falta mucha información y una estrategia clara", ha concluido Resano, dejando claro que ese es el culpable de que la expansión del coronavirus no se frene.