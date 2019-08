HBO ficha a un actor estrella de la competencia para la serie sucesora de 'Juego de Tronos'

La batalla previa a la guerra por la sucesión del rey de los dramas épicos, 'Juego de Tronos', está siendo muy disputada. 'La materia oscura' de la BBC y HBO está luchando con dureza contra la apuesta de Netflix, 'The Witcher', y la de Amazon, 'El señor de los anillos'.

En la guerra vale todo y HBO ha arrebatado a Amazon a uno de sus mejores actores. Andrew Scott se ha pasado a la competencia tras haber conquistado a los usuarios de la plataforma de 'streaming' de Amazon con su estelar papel en la segunda temporada de 'Fleablag'.

"So I have summoned you here, and you are to fly me northwards”

When Lee Scoresby met Jopari.@Lin_Manuel #AndrewScott#BehindTheScenes #HisDarkMaterials pic.twitter.com/m0Rv6JlzSG