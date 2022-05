El Gran Wyoming aclara el motivo de salud por el que se ha ausentado de 'El Intermedio': "Duele mucho"

El pasado martes, 'El Intermedio' comenzaba con la ausencia de El Gran Wyoming y la presencia de Dani Mateo en su lugar. "Los más avispados ya os habréis dado cuenta de que no soy Wyoming", comenzaba diciendo el también presentador de 'Zapeando' muy irónico. "Ojo, que hay gente que nos confunde, aunque yo soy un poco más joven, no llevo tirantes y no puedo atravesar España de piso propio en piso propio", bromeaba.

Tal y como explicó Mateo, el presentador se ausentó por motivos de salud: "Lo cierto es que ha tenido un pequeño problemilla de salud. Nada grave. Tranquilos sus fans y sus haters, no descorchéis la botella de champán todavía. Hoy, Wyoming, por obligación, tiene que descansar. O bueno, eso sería si alguna vez se hubiera cansado". "La verdad es que a mí me sigue imponiendo estar aquí, presentando un programa con una trayectoria tan larga. Wyoming me ha dado una serie consejos para estar a la altura: hacer como que entiendes lo que dice Sandra, reírte de tus propios chistes y pelotear al público no falla nunca", bromeaba.

A lo largo de la semana, Wyoming seguía sin aparecer y se seguían desconociendo las causas. "Ya os habréis dado cuenta, hoy tampoco va a estar aquí Wyoming, no ha habido suerte, el presentador titular de este programa sigue ligeramente pocho", contaba el comunicador, haciendo referencia a que su compañero todavía no se encontraba bien. "Os vais a tener que conformar con el suplente. ¡No pasa nada!", apunta el colaborador. "No está el Leonardo Da Vinci del humor inteligente, pero, a cambio, está el Leonardo Dantés del chiste", agregaba.









"El motivo que me ha mantenido apartado del programa"



Como consecuencia, Mateo cogió las riendas durante toda la semana y se encargó de hacer el monólogo que habitualmente pronuncia Wyoming, antes de dar paso a Sandra Sabatés para comenzar con el programa. A pesar de ello, a Mateo le sigue "imponiendo" ponerse al frente del formato de laSexta, aunque no es la primera vez, ya que lo hizo cuando su compañero dio positivo en coronavirus.

Este lunes, Wyoming ya ha vuelto a ocupar su puesto como presentador y, al final, ha contado el verdadero motivo por el que ha tenido que ausentarse durante estos días. "La noticia del día es... ¡Estoy vivo!", comenzaba diciendo el presentador. "Tras unos días indispuesto quiero dar las gracias a todos los que se han preocupado por mí", se dirigía el comunicador a sus seguidores.

"Ya ha llegado el momento de contaros el motivo que me ha mantenido apartado del programa", señalaba el conductor del espacio, mientras un miembro del equipo le acercaba algo escondido en una manta. "Efectivamente amigos, si la semana pasada no pude presentar el programa es por ella. He sido padre de una criaturita", bromeaba el presentador, mientras simulaba que se trataba de una bebé. "Me refiero a una piedra en el riñón", soltaba.

"He estado varios días intentando expulsarla de mi cuerpo. Al final, no fue por cesárea, salió por parto natural. Y os puedo asegurar que duele mucho", afirmaba Wyoming. "Pero compensa, porque fijaos es que es clavada al padre, es que tenemos la misma cara, dura", decía con humor.