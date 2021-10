Gonzo revela lo que pasó tras las cámaras cuando Esperanza Aguirre abandonó 'Salvados' en plena entrevista

El año pasado, 'Salvados' estrenó su segunda temporada con Gonzo al frente. Para ello, contaron con una entrevista a Esperanza Aguirre, lo que terminó siendo una recreación de una escena que protagonizó Jordi Évole, en el mismo programa, en 2015. La política volvió a dejar al presentador con la palabra en la boca al abandonar la entrevista en plena grabación, aparentemente molesta por las preguntas del equipo del programa de laSexta.

La exministra se fue sin previo aviso cuando el conductor le preguntó sobre su gestión sanitaria durante los años que fue presidenta de la Comunidad de Madrid. "¡Cómo lo sabía yo!", exclamaba entonces Aguirre para, acto seguido, dejar solo a Gonzo. La política aceptó ser entrevistada para hablar del modelo de sanidad pública en la comunidad que ella misma impulsó entre 2003 y 2012. Sin embargo, antes de comenzar, advirtió de que sus respuestas iban a ser cortas y cerradas: "Tú me vas a hacer tres preguntas y yo te voy a responder cada una en un minuto".

En primer lugar, Gonzo le preguntó que era para ella un hospital público. "Cualquier hospital donde se le atiende con la tarjeta sanitaria sin pagar nada", contestaba Aguirre. "Multinacional, hospital, comprando a seguro privado, beneficios... ¿No le suena esto a privado?", señalaba el presentadora, haciendo referencia al Hospital de Torrejón de Ardoz y los beneficios que obtuvo Centene.

"Ya le he dicho que los hospitales públicos son a los que se puede ir con la tarjeta sanitaria y no le cobran nada", insistía la política, aparentemente tensa, antes de recordarle que ya iba por "la tercera pregunta". "No me regatees preguntas, Esperanza", bromeó el periodista. La entrevista continuó y Aguirre respondió otra cuestión sobre su modelo sanitario y declaró que se planteó mejorar los hospitales a nivel de hostelería. "Pero esto se podía hacer sin que empresas privadas ganen 15 millones de euros", apuntó el comunicador.









¿Qué pasó tras la espantada de Aguirre en 'Salvados'?

"Es tu última pregunta, Gonzo, piénsatela bien", le aviso entonces Aguirre, algo incómoda por cómo se estaba desarrollando la conversación. "Quedan dos", le recordó el gallego. Entonces, el presentador le preguntó acerca del Hospital Infanta Leonor, el dinero que había abonado ya la concesionaria sobre los gastos de su construcción y lo que quedaba por pagar. "Si usted viene aquí a criticar la sanidad madrileña, me parece muy bien, pero no lo haga usted conmigo", contestaba ella muy molesta. "A mí no me vas a sacar de lo que hemos acordado: tres preguntas sobre mi modelo sanitario... Se han acabado las preguntas", zanjaba Aguirre muy enfadada.

"Quieres que lo mismo que con Évole pues, ¿Sabe lo que pasa? Que me voy a ir. Todo el mundo largo de aquí", reaccionaba la exministra, abandonando el plano del programa en plena entrevista. "Cómo lo sabía yo, Eva, que no cumplís vuestra palabra", dijo Aguirre antes de marcharse.





Este polémico momento se quedó ahí pero, ahora, Gonzo, ha contado lo que pasó tras las cámaras y la reacción tanto del programa como del propio gabinete de la política ante la espantada. "No llamaron para disculparse ni nada. De hecho, llamamos nosotros para decirle que no entendíamos por qué se había cabreado", ha contado el periodista en una entrevista para COPE, en la que también ha promocionado la nueva temporada de 'Salvados'.

"Se puso muy loca y nos echó de su casa, que era donde estábamos grabando", ha recordado el presentador. "Pero no. A Esperanza Aguirre estás cosas le gustan y está acostumbrada a hacerlas. Si tuviera que pedir perdón por cada vez que ha hecho eso... Tendría que pedir perdón por muchas otras cosas. Se quedó ahí y ya está", ha aclarado Gonzo, dejando claro que el conflicto se quedó ahí y que no quisieron darles explicaciones por la actitud de Aguirre.