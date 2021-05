Gonzo desvela cómo fue pasar tiempo con Isabel Díaz Ayuso tras las cámaras: "No es tonta"

Este domingo, 'Salvados' regresó por todo lo alto. La nueva temporada del programa de La Sexta comenzó con un episodio dedicado a Isabel Díaz Ayuso, titulado 'El ciclón Ayuso'. Una entrevista que resultó ser muy llamativa, dado que habían pasado muy pocos días desde que la candidata del Partido Popular se había convertido en la gran ganadora de las elecciones de la Comunidad de Madrid.

En la entrega, Gonzo pudo acompañar a la política durante la campaña del 4-M. Mientras la acompañaba a sus compromisos, el periodista la iba entrevistando. Dado el revuelo, la mencionada entrevista se ha convertido en Trending Topic en Twitter y muchos han sentido curiosidad por cómo fue pasar tanto tiempo con la presidenta de la Comunidad de Madrid tras las cámaras.

En primer lugar, el presentador de La Sexta ha explicado como les surgió la idea de hacer esta entrega. "Fue en una reunión de contenidos, a raíz del famoso mitin de Vox en Vallecas. Ahí vemos que lo que fuese a pasar en esa campaña iba a tener un eco brutal y viendo cómo iban las encuestas, entendemos que el personaje iba a ser Ayuso. Tuvimos la suerte de que aceptó la propuesta de seguirla durante la campaña electoral", ha confesado en una entrevista para 'Ecoteuve'.

De la misma manera, Gonzo ha reconocido que su primer encuentro con la política ya fue durante la grabación y que ella no puso sobre la mesa ninguna condición para seguir adelante con la entrevista: "No, ninguna. La primera vez que hablo con Ayuso es con cámara encendida. Hicimos la gestión con su equipo, conocí a su jefe de gabinete, tuve una charla con él y me contestó a los pocos días: 'A la presidenta le parece bien'".









No obstante, entre toma y toma, el presentador de 'Salvados' ha compartido muchas horas con Díaz Ayuso detrás de las cámaras, por lo que ha "descubierto muchas cosas" sobre ella: "Evidentemente, descubres muchas cosas cuando pasas tanto tiempo con una persona. Pero más que descubrir, yo confirmé la idea que tenía de ella: no es una persona tonta. No tiene nada de eso, si no, no estaría donde está".

"Soy yo la que quiere quedarse ahora y que Gonzo vea esto"

"Esto de que Casado se la encontró... No. Recordemos que en 2015, cuando nadie quería defender en público al PP, Ayuso se iba a La Tuerka a debatir con gente como Juan Carlos Monedero. Durante estos dos años se ha hecho una mejor política en cuanto a estar de cara al público", ha agregado el conductor del espacio de La Sexta.

De igual manera, el periodista ha asegurado que la política del PP es tal cual se muestra frente a las cámaras: "Yo creo que se conoce demasiado, más a la persona que a la política, y puede que esto sea el motivo del resultado. Ella misma nos lo dice: 'Yo soy así y no me quiero ocultar'... Si además tienes esas meteduras de pata, lo que consigues es que empatices más".

"Está preparadísima para responder a ciertas cuestiones, sin embargo, creo que no lo estaba con lo del apartahotel y a mí me respondió. Tardó mogollón en encontrar la factura y el justificante de la transferencia bancaria en la aplicación de su banco. De hecho, ya estábamos fuera de tiempo y su equipo la estaba llamando: 'Presidenta, nos tenemos que ir'. Y ella diciendo: 'Que no, que no, que no coño, que soy yo la que quiere quedarme ahora y que Gonzo vea esto'", ha confesado el presentador, desvelando así una anécdota que vivió con Ayuso durante el programa.

"Yo creo que nunca había visto la factura porque se da cuenta ahí de que pagó de más. La reacción que tiene es el gran momento de la entrevista. La frase de 'soy una pringada' se va a convertir en un meme. Para mí, es de los mejores momentos que me ha regalado un político en una entrevista", ha asegurado Gonzo.