Glòria Serra aclara a Cristina Pardo si 'La Sexta' ha decidido cancelar 'Equipo de Investigación'

'Equipo de investigación' ha puesto a prueba a todos sus seguidores. El viernes a la tarde, el programa de 'La Sexta' anunció "una noticia que afecta directamente a nuestro programa" en Twitter. El veterano espacio de televisión emitió a la noche primero su nuevo reportaje dedicado a las diferencias entre los huevos de gallina y después, al filo de la media noche, pasó a anunciar esa noticia que tanta expectación había generado en la audiencia.

"La próxima semana 'Equipo de investigación' cumple 10 años y emite EL ÚLTIMO CAPÍTULO", indicó el equipo del programa a través de las redes sociales. El mensaje iba acompañado de un vídeo que promociona su próximo reportaje: "La próxima semana, 'El último capítulo'. 10 años de Equipo de investigación".

El vídeo y el texto insinuaban que esa sería la última emisión del espacio de Glòria Serra, por lo que muchos espectadores enviaron mensajes al Twitter del programa lamentando lo que parecía el final del espacio."Este programa es de las pocas razones que me hacen encender la tele", ha comentado un usuario; "2021 ya no puede ir a peor", ha comentado otro.

Esta noche, a las 23.30h, debemos daros una noticia que afecta directamente a nuestro programa pic.twitter.com/pC32sVBmJN — Equipo Investigación (@EqInvestigacion) January 22, 2021

2021 ya no puede ir a peor https://t.co/yOpM8Sthzw — edu�� (@eduu_trl) January 23, 2021

GLÒRIA SERRA: "NO ESTÁ HECHO CON INTENCIÓN"

Sin embargo, Glòria Serra ha aclarado este domingo en el programa de Cristina Pardo que el programa no se acaba. "Quiero decir una cosa: no está hecho con intención, de verdad. No está hecho con intención. Hemos puesto 'Último capítulo' por el contenido y todo el mundo se ha pensado que era el último capítulo de 'Equipo de investigación'. Lo digo mirando a cámara: No, no se acaba 'Equipo de investigación', tranquilos ", ha dicho la presentadora para consuelo de la audiencia.

El viernes, especial 10º ANIVERSARIO de #EquipoDeInvestigación con un reportaje que arrojará luz sobre la misteriosa muerte de Cristina Ortiz, una mujer que se convirtió en icono trans sin pretenderlo



"La Muerte de 'La Veneno': Último Episodio"

Viernes || 22.15h || @lasextaTVpic.twitter.com/sT4uJaJuPU — Equipo Investigación (@EqInvestigacion) January 24, 2021

Sea como fuere, lo cierto es que el programa ha confirmado que el próximo viernes, el especial del 10º aniversario del programa será un reportaje "que arrojará luz sobre la misteriosa muerte de Cristina Ortiz, una mujer que se convirtió en icono trans sin pretenderlo".