¿Qué fue de los protagonistas de Gandía Shore? De Labrador a Clavelito

En el otoño de 2012 un terremoto inesperado aterrizaba en las televisiones de toda España. MTV, la cadena internacional de música, que había pasado sin hacer mucho ruido en nuestro país, 'reventaba' las noches de los domingos. De la nada, aquel programa que había empezado en Jersey, con chicos jóvenes llenos de músculos, gomina y mucho desenfreno, cruzaba el charco y se españolizaba eligiendo Gandía como su sede de fiesta oficial.

MTV ya había hecho a nivel internacional de la superficialidad y del 'desfase' una marca propia con programas de éxito como 'Jersey Shore', o 'Geordie Shore', y se internaba en la fiesta levantina para intentar repetir la fórmula, un acierto en toda regla. El 14 de octubre de 2012 se estrenaba en TDT 'Gandía Shore', un programa que seguía a ocho jóvenes a lo largo de un mes de fiesta en la ciudad valenciana de Gandía.

MTV supo coger las bases ya sentadas por sus propios realitys y también el camino ya hecho por los de Mediaset y sorprendió a todos con un programa fresco, mamarracho y, sobre todo, adictivo. 'Gandía Shore' se convirtió en el estreno más visto de la cadena en su historia en España, y también en el estreno más visto de las cadenas de TDT hasta el momento. El programa además, fue todo un éxito en redes sociales creando un fenómeno fan que hoy aún perdura. Camisetas, discos, bolos en todas las discotecas del país con sus protagonistas, fueron algunas de las consecuencias del verano que los ocho seleccionados pasaron en la costa levantina.

A pesar del éxito nunca hubo segunda temporada debido a varios factores como la salida de MTV España del catálogo de cadenas de TDT. Sin embargo eso no fue motivo para que sus protagonistas no siguieran haciendo carrera en televisión, donde algunos continúan muy presentes. Así están los participantes de 'Gandía Shore'' ocho años después de darse a conocer.

Así están los participantes de 'Gandía Shore' tras el paso de los años

José Labrador

El que más de actualidad se encuentra. El valenciano acaba de terminar su participación en el reality show de Mediaset 'La casa fuerte' aunque su futuro en televisión se augura complicado después de tener un duro enfrentamiento con su exrepresentante Pilar Yuste: "Eres un chulo de mierda y un sinvergüenza, eres lo peor. No vas a pisar Telecinco como que yo me llamo Pilar Yuste", le decía una de las principales representantes de famosos dentro del universo Mediaset después de acusarle de quedarse con su dinero de la época de 'Gandía Shore'.

Labrador, que actualmente cuenta con 34 años entró en el programa de MTV bajo el perfil de 'chulazo'. Su frase en la intro del programa lo decía todo: "Yo a Gandía Shore no he venido con la intención de enamorarme". También en la presentación del formato dejó frases que lo identificaban como el musculitos, ligón, chulo: "Con que mi madre me quiera, estoy contento".

José fue el principal protagonista de la edición de este programa debido a su relación tóxica con Ylenia Padilla. Sus idas y sus venidas, sus broncas y reconciliaciones fueron la trama que más minutos llenó del realty. Además, la personalidad chulesca de Labrador, esa oda a la metrosexualidad más avanzada, calaron entre el público del programa.

Labrador e Ylenia protagonizaron el romance más sonado de 'Gandía Shore'MTV

Tras el fin del programa la pareja siguió protagonizando titulares sobre su relación hasta el fin definitivo. Ambos se echaron a la carretera para recorrer las discotecas de toda la geografía española haciendo bolos, siendo ambos quienes más caché tenía.

Solo tres años después de 'Gandía Shore', y con apoyo en redes sociales y por parte de la crónica rosa, Labrador era seleccionado para la edición de ese año de 'Supervivientes' junto a su compañera de concurso Arantxa Bustos. Poco duró la participación de ambos, ya que fueron de los primeros expulsados de la edición.

Sin embargo esto le sirvió para convertirse en uno de los personajes recurrentes del universo Mediaset, pasando más tarde a ser uno de los viceversos de 'Mujeres, hombres y viceversa'. Su participación en el dating show le ha ayudado a tener varias relaciones sentimentales que le han tenido de actualidad dentro de la cadena.

Además, también ha participado como invitado especial de un par de temporadas de 'Super Shore', el reality que englobaba a varios de los participantes de los 'Shore' a lo largo del mundo de MTV.

Durante estos años no ha abandonado su carácter polémico y chulesco, y no ha dejado de lado su amor por lucir un cuerpo musculado, consiguiendo un gran aumento muscular en comparación sus inicios en televisión en 2012.

Ylenia Padilla

Posiblemente a la que su paso por Gandía más fama le ha dado. Como ya se ha comentado fue la protagonista del reality de MTV por su relación con Labrador. Además se convirtió en todo un fenómeno por su fuerte carácter, casi violento, su chulería, y por representar a la perfección lo que comúnmente se ha conocido en el ideario cultural como 'choni'. El programa la presentaba como 'auténtica y con carácter', y no se equivocaba en la descripción.

Tras su paso por Gandía, de donde llegó a ser expulsada en el realty, la joven comenzó su periodo de operaciones estéticas cambiando de labios, pecho, glúteos, y mucho más. Unas operaciones de las que ha llegado a afirmar, no estar muy orgullosa: "¿Os explico por qué soy un cardo ahora? Por haberme hecho las cejas siempre con cera, por ponerme siete kilos de mierda en el labio. Por ponerme culo… ¿Cómo te pones culo cuando tienes el culo ya perfecto? De verdad, aunque sea pequeño es perfecto", llegó a confesar en su paso por 'GH VIP'.

Ylenia Padilla en su época de 'Gandía Shore'Archivo

No necesitó pasar por ningún reality para que en Mediaset se fijaran en ella, invitándola a programas como 'Sálvame'. A partir de ahí comenzó su integración en el universo del grupo, culminando en la participación de Padilla en 2015 en 'Gran Hermano VIP'. Aquella edición se recuerda como una de las más seguidas, ya que contó entre sus participantes con Belén Esteban (que acabaría ganando), o Kiko Rivera.

Fue la participación en este reality la que finalmente catapultó a la de Benidorm a la fama. Sus estilismos que mezclaban lo choni con lo elegante, sus broncas, su forma de hablar, sus expresiones, pasaron a formar parte de la cultura popular (tiki tiki, miau miau).

Además, a esto hay que añadir su incursión en el mundo de la música. En 2015 debuta como cantante de ritmos latinos y reggaetón con el tema 'Pégate', todo un éxito que la convierte en una de las canciones del verano de aquel año, logrando un gran éxito de reproducciones.

Todo esto la han convertido en uno de los personajes referentes en el universo Mediaset, participando en la primera edición de 'GH Duo'. Además se le puede ver como colaboradora de gran parte de los programas del grupo como 'Sálvame', 'Viva la vida', 'El programa de Ana Rosa', etc.

Además, en redes se ha convertido en toda una influencer, ya que en su cuenta de Instagram cuenta con más de 850.000 seguidores. También se ha mostrado como una luchadora, ya que fue diagnosticada de lupus y también de la enfermedad de Crohn: "Tengo que cuidarme más de la cuenta, al principio decidí no beber en los bolos pero se quejaban de que era 'sosa' y decidí beber", afirmaba en un 'Deluxe' en 2015.

Abraham García

"Aquí la peña está muy loca", era la frase con la que Abraham se presentaba en la intro de 'Gandía Shore'. El joven fue presentado como el pijo del casting, maniático y vividor de la vida. El auténtico 'tanga boy', como él mismo se denominaba. Su actitud en el programa despertó la simpatía de todos, ya que el madrileño se dedicó a pasárselo bien e intentar evitar todas las polémicas posibles.

Este carisma lo acabó llevando a 'Supervivientes', siendo el primer protagonista del reality de MTV en dar el salto a Mediaset. Fue en el año 2014, y consiguió llevarse los 200.000 euros imponiéndose a Rafa Lomana y Nacho Montes. Además también ha participado en varias ediciones de 'Super Shore'. Abraham estuvo presente en las dos primeras temporadas, pero no quiso continuar en la tercera.

Su gran éxito en los tres anteriores realitys hizo que la cadena chilena Mega se fijara en él para el reality 'Doble Tentación', programa en el que una serie de parejas convive con anónimos llamados 'tentaciones'. En el programa conoció a la exnovia de Tony Spina, Flavia Medina. Ambos comenzaron una bonita relación dentro del programa y llegaron a la gran final. No consiguieron ganar el concurso pero sí quedar en segundo lugar por detrás de Leandro Penna y Lisandra Silva. Esta es la primera novia del mundo de la televisión que se le conoció a García, ya que antes solo había estado con chicas anónimas.

Actualmente triunfa en redes sociales donde tiene más de 1 millón de seguidores y también tiene su propio videoblog en la plataforma de Mediaset MTMAD, llamado 'SuperFresh by Abraham'. En este canal va contando su día a día, dándose a conocer mucho más y también ha intentado reunir a los participantes de 'Gandía Shore', juntándose con Arantxa, y yendo a la ciudad valenciana con Clavelito.

Abraham y Clavelito se reunen varios años después 'Gandía Shore'Mediaset España

Esteban Martínez

Esteban Martínez, Aquiles, como le conocían sus compañeros de 'Gandía Shore', era el culturista, fuertecito que al mismo tiempo era capaz de enternecer a todos. A partir de ahí Esteban aprovechó su fama en MTV para ir encadenando reality tras reality. Tras Gandía, fue 'Campamento de verano', un reality low cost de Mediaset por donde pasó Esteban, participando durante 55 días.

Esteban Martínez en su etapa en 'Gandía Shore'MTV

Tras ello estuvo alejado de televisión pero dedicado a las redes sociales, donde ahora cuenta con más de un millón de seguidores, y también al ejercicio físico, llegando a hacer una incursión dentro del mundo de las artes marciales mixtas.

Junto a Abraham García, optó por irse a México, donde les han llovido los bolos, tras participar en 'Super Shore', el reality que les unió a los chicos de 'Acapulco Shore'. Allí, según han confesado, les pagaban mejor y la vida era más económica. De esta manera, Martínez se ha asentado en el país azteca donde es toda una celebridad, viviendo a caballo entre México y España.

Arantxa Bustos

La más joven del todo el plantel del casting. "La reina de las tarimas" como se denominaba a sí misma fue presentada como la niña del grupo, la descabezada, la que mezclaba descontrol con inocencia.

Arantxa continuó su carrera en televisión e ingresó en 2015 en 'Supervivientes' junto a Labrador, con quien tuvo un lío como afirmaba a Abraham. Junto a Esteban y Abraham, fue la otra representante de 'Gandía Shore' en 'Super Shore'. Fueron estos tres los participantes debido a que estaban representados por Pilar Yuste.

Tras su última aparición delante de las cámaras en 2016 decidió alejarse de este mundo para centrarse en otros proyectos ya que "las condiciones que tienen, por lo que me ha contado Arantxa y por cómo quedan psicológicamente tras las grabaciones, repito, por lo que me cuenta Arantxa, que es muy duro y demás, no me hubiera merecido la pena", afirmaba 'Gata' sobre como había vivido la joven Arantxa aquella época.

Ahora Arantxa ha enfocado su vida al mundo empresarial. Posee su propia casa, una relación estable, y su propia tienda de ropa.ArtX Shop, es el negocio que tiene la participante de 'Gandía Shore' junto a su hermano. Algunos de los modelos que pueden comprarse en esta tienda se puede ver llevados por la propia Arantxa en su perfil de Instagram donde le ha dado un enfoque de influencer, y donde cuenta con más de 850.000 seguidores.

Cristina 'Core' Serrano

La archienemiga de Ylenia en Gandía. Ambas chocaban por su marcado carácter y protagonizaron algunas de las broncas más sonadas del programa. Core fue presentada como la "impulsiva" del grupo, y cuyo nombre de provenía por su gusto por la música hardcore. Además protagonizó una de las grandes polémicas de la edición, ya que durante uno de los primeros días de grabación agredió a una chica en una discoteca, una pelea que finalmente no trascendió si terminó en manos de la justicia.

Tras su paso por el programa protagonizó un par de portadas en revistas, pasó por 'Callejeros' para hablar de sus operaciones de estética y participó en algunos programas de 'Sálvame' o 'Cazamariposas', donde no dudó en cargar en contra de algunos compañeros como Ylenia, Abraham o Labrador.

La catalana abandonó los focos, se centró en su pareja y en el fitness, un deporte en el que compite profesionalmente y que le ha cambiado físicamente, tal y como mostraba Clavelito en su reencuentro con Abraham. En su perfil de Instagram se puede leer que es administrativa y es seguida por 13.000 personas, sin embargo mantiene su perfil privado, solo disponible para sus seguidores.

Core, irreconocible, carga contra Ylenia en 2018Mediaset España

Cristina 'Gata' Sánchez

Gata fue presentada por MTV como la chica 'cachonda' del grupo. Sin embargo, desde la edición el programa decidieron no darle mucho protagonismo a lo largo del programa, más allá de alguna bronca, quedando en un papel más secundario. Es por eso que nunca le llegó la fama al igual que sus compañeros de programa.

'Gata' junto a sus compañeras de 'Gandía Shore'MTV

Realizó varios bolos aprovechando el tirón programa, unos bolos donde ha llegado a confesar que tenía un caché bastante inferior al de sus compañeros: "En los bolos el caché dependía de cada uno de nosotros y el reclamo que teníamos. Los chicos cobraban como el doble que las chicas. Yo he sido de las que menos he cobrado, he hecho bolos desde 300 euros hasta 900. Pero sé que compañeros míos han llegado a cobrar hasta dos mil y pico", decía en una entrevista.

En televisión rechazó algunos proyectos que no le gustaban, y se alejó de las cámaras para trabajar de guardia jurado, la profesión que tenía antes de 'Gandía Shore'. Ha sido madre, y vive en Valencia. A Abraham le ha llegado a confesar que no tiene relación prácticamente con casi ninguno de los participantes del programa, solo con Clavelito y con Arantxa.

Que tal vuestro sábado? Yo con ganas de calle �� el lunes al fin entramos en fase 1 ���� pic.twitter.com/wdyXOQbB1D — Cristina Sánchez (@GataGandiaSh) May 16, 2020

Alberto 'Clavelito' Clavel

Era el chico fiestero, el amigo simpático que no puede faltar en el grupo, el que te dice todo lo que te quiere cuando se toma una copa de más, el gracioso. Quizás este perfil más agradable le hizo perder protagonismo en comparación con el resto de sus compañeros.

Un caso muy parecido al de 'Gata', que acabó cayendo en el olvido con el paso de los meses. Además Alberto decidió abandonar el mundo de la televisión por iniciativa propia, por una pareja que tenía, y porque "en el mundo de la televisión hay mucha gente falsa". No tiene pensado volver al mundillo, ya que se dedica a la profesión a la que siempre se ha dedicado, y actualmente se encuentra buscando el amor ya que como él mismo dice "no le duran las parejas más de un año".

@AbrahamGandiaSh y yo por Gandía ! En @mtmad jajaja q bien lo pasamos ! pic.twitter.com/BHiBAVzMmu — ClavelitoGandiaShore (@clavelgandiash) August 19, 2018

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

EL LOOK GANDÍA SHORE

Mila Ximénez al borde de llegar a las manos con Ylenia en 'Sálvame': "No me busques"

La Mesa de Turismo se opondrá mañana a un nuevo Gandia Shore