Un finalista de 'Masterchef 4' denuncia al programa por no haber recibido su premio: "Ni pude reclamar"

'Masterchef' es un talent culinario que, a pesar de ser un programa de entretenimiento dedicado a la cocina, suele estar en el centro de las polémicas. Entre las más sonadas, el año pasado, Guillermo Bárcenas, vocalista de Taburete, acusó al espacio de vetarle por su polémico apellido, lo que la productora negó. Asimismo, hace unos meses, el formato fue criticado de 'homófobo' por las bromas a Josie y por el personaje de Flo, 'Flosie', además de las acusaciones al programa de amañar la final.

Por si no fuera suficiente, el concurso de Televisión Española se ha vuelto a encontrar en el centro de las miradas por las declaraciones de un concursante. José Luis Losa, finalista de 'Masterchef 4', tras años de espera, ha asegurando que la productora nunca le dio el premio por quedar tercero en la edición de anónimos, temporada de 2016 en la que Virginia Naranjo se hizo con el trofeo.

"Me llevo una experiencia que no tiene precio. Ni cualquier premio, ni la lotería supera esto", dijo Losa al haber quedado finalista en el espacio. A pesar de no llegar al duelo final, el tercer puesto también tiene su recompensa. El programa siempre regala al dicho participante un curso de especialización de ocho semanas en la academia Basque Culinary Center.

"De esa productora sí tengo muy mal sabor de boca. El premio por quedar tercero nunca me lo dieron, ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en 'Supervivientes' me pidieron el 30% del premio del bruto sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría. Los presentadores y gran parte del equipo no tienen culpa, pero de esa productora sí tengo muy mal sabor de boca", señaló el concursante en su cuenta de Instagram, refiriéndose al espacio de TVE.

Tras comenzar su carrera televisiva en 'Masterchef', Losa pasó a ser uno de los concursantes de 'Supervivientes 2017', quien se hizo con la victoria frente a Alba Carrillo y Laura Matamoros en el reality de Telecinco.

Después de criticar el talent culinario y, a pesar de cargar contra la retenciones de su premio obtenido en la isla, el superviviente solo ha tenido buenas palabras para el espacio de Telecinco y su productora, Bulldog TV, aunque se negó a entregar el premio al ganador de 'Supervivientes 2018', a Sofía Suescun.

"Es todo mentira"

"Quiero poner un comentario respecto a lo que se está publicando de mi de 'Supervivientes' que yo estoy en contra de Supervivientes y Telecinco. Es TODO MENTIRA. Tanto con Bulldog TV como con Telecinco siempre estaré AGRADECIDO, presentadores equipo todos geniales y de echo me llevo con todos bien", aseguró.

"Quería que lo supieseis de mi boca , y desmentir lo que está puesto por internet", concluyó el concursante para aclarar las polémicas.

Con esto, se suma una nueva polémica a la edición de anónimos. En la anterior temporada, el espacio fue criticado por Saray, concursante que fue expulsada por faltar al respecto al concurso. Tras su salida, la participante afirmó que la productora la amenazó y la trató de malas maneras.