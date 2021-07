Se filtra el rifirrafe que protagonizaron María Patiño y Rocío Carrasco durante la publicidad: "¿En serio?"

Rocío Carrasco vuelve a Telecinco, pero, esta vez, como trabajadora. El pasado lunes, 'Sálvame' anunció que la hija de Rocío Jurado pasaría a formar parte del equipo del programa. Esta noticia fue muy llamativa y los colaboradores se quedaron totalmente descolocados al conocer quien sería su nueva compañera.

"¡Rocío Carrasco vuelve a Telecinco y ficha por 'Sálvame'!", exclamaba Jorge Javier Vázquez muy sorprendido, dejando claro que él también se acababa de enterar de la noticia en pleno directo. "Y es ella misma la que nos va a contar todo sobre su esperadísima incorporación", aseguraba el presentador, dejando sin palabras a todos sus compañeros.

"La mujer de rosa fucsia hace balance del vuelco que ha dado su vida tras contar el infierno vivido por culpa de su exmarido y cómo han sido estas últimas semanas desde su entrevista en 'Rocío, contar toda la verdad para seguir viva'. Sobre todo, nos va a hablar de las razones de su decisión para unirse a nuestro cortijo y cuál será su misión en nuestra casa de locos", anunciaba el comunicador.

Y así ha sido. El miércoles, Carrasco debutó en el plató de Telecinco y, este jueves, volvió como colaboradora y para ser la nueva defensora de la audiencia con 'Hable con ella', espacio en el que se dedicará a atender las quejas de los espectadores y los testimonios de personas que han pasado una situación similar a la que ella vivió con su anterior matrimonio.

Su llegada ha revolucionado por completo a los colaboradores, con quienes Carrasco ya ha intercambiado varias palabras. Nada más llegar, la nueva colaboradora protagonizó una discusión con Kiko Matamoros y Gema López."Gema López se ha llenado la boca de decir que es periodista y ahora es especuladora", decía Carrasco, unas palabras que han cargado de tensión el ambiente en el plató. "No me he callado absolutamente nada de lo que he pensado de Rocío Carrasco. Es el sitio en el que pagan, por eso viene Rocío", señalaba López.









La pelea entre María Patiño y Rocío Carrasco

De la misma manera, Carrasco ha protagonizado otros conflictos durante la publicidad de 'Sálvame', los que han sido filtrados por el propio programa. "¿Tú recibiste un Whatsapp mío? ¿Verdad?", preguntó la protagonista de la docuserie a María Patiño. "Cuando murió mi madre", corroboró la colaboradora. "Tú tenías mi teléfono, que quiero decir, tú me podrías haber llamado", le reprochaba Carrasco. "Pues hija, que no me daba a mí la cabeza para pensar que a mí me ibas a contestar", se justificaba Patiño.

"Es que a mí me has hecho dudar y digo 'a ver si me ha llamado y yo no le he cogido el teléfono", señalaba Carrasco. "Que no te he llamado nunca", reconocía entonces las colaboradora. "Pero escúchame, que no tengo problema. Es que cuando te escucho decir 'Es que con ella...'. Es que me entran ganas de decirte ¿Cuántas veces me has llamado?", insistía la defensora de la audiencia. "Ninguna", asumía Patiño.









"Por eso te estoy diciendo. Que me llames. Verás que no es difícil. Yo cojo el teléfono y cuando pueda contestarte, te contestaré. Y cuando no, te diré: 'María, no puedo contestarte'. Ya está. No he cambiado desde hace 20 años de teléfono. Y otra cosa, cuándo tu dices que yo no he estado en silencio... ¿A qué te refieres? ¿Me lo puedes explicar?", pedía Carrasco, abriendo otro tema pendiente con su ahora compañera.

"Pues que yo, cuando han hablado determinadas personas, que sé que han tenido contacto contigo, he tenido conocimiento directo de lo que pensabas, de lo que sabía y por dónde ibas", respondía Patiño, haciendo referencia a que hablaba con Isabel Rábago y Paloma García Pelayo, amigas de Carrasco. "Me daba cuenta de que tú transmitías a través de terceros tu versión", opinaba.

Conversación entre María Patiño y Rocío Carrasco durante la publi #yoveosalvamepic.twitter.com/Bp7SIjX0ES — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) July 8, 2021

"Yo si he hablado con alguien, he hablado con mis amigos. Tú no pretenderás que yo sea muda. A mis amigos que trabajan en televisión y dan su opinión o su parecer les he transmitido, al igual que a Terelu... No saben. Y las personas con las que has hablado tampoco han sabido. Han sacado conclusiones, peor yo no he hablado jamás", le aseguraba Carrasco.

Finalmente, Patiño le ha reprochado a su nueva compañera que siempre ha habido "falta de libertad" a la hora de hablar de ella en televisión, debido a sus amistades. "¿Me estás hablando enserio María?", preguntaba descolocada. Ante esto, la colaboradora ha insistido en que como ella era amiga del director del programa nos les dejaban hablar de ella.