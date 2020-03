El festival de Eurovisión 2020, cancelado por el coronavirus

La Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado la cancelación del festival de Eurovisión 2020 por la amenaza del coronavirus. El certamen, que tendría que haberse celebrado del 12 al 16 de mato en Róterdam (Países Bajos), ha priorizado "la salud de los artistas, los trabajadores y los fans" y han procedido a su cancelación por primera vez en la historia del concurso.

"Con profundo pesar tenemos que anunciar la cancelación del Festival de Eurovisión 2020 en Rotterdam. En las últimas semanas, hemos explorado muchas opciones alternativas para conseguir que el festival se celebrara. Sin embargo, la incertidumbre creada por la propagación de COVID-19 en toda Europa, y las restricciones impuestas por los gobiernos de los organismos de radiodifusión participantes y las autoridades holandesas, han obligado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a tomar la decisión de no continuar con el evento".

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF