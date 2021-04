Ferreras sorprende a los colaboradores de 'Al Rojo Vivo' por su inesperada defensa a Vox: "Tienen derecho"

Este lunes las elecciones de la Comunidad de Madrid han acaparado todos los medios de comunicación. Esto se debe a que se ha publicado la encuesta del CIS sobre las elecciones del 4-M. Según el estudio de Tezanos, la izquierda y la derecha podrían marcar un empate técnico con 68 diputados cada uno si Ciudadanos termina quedándose fuera de la Asamblea, ya que marca un 4,4% de estimación de voto.

Tal y como dice la mencionada encuesta, por el momento, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso se haría con la victoria en las elecciones de la capital, dado que cuenta con 59 escaños y un 39,2% de los votos. Por otro lado, Ángel Gabilondo quedaría en segunda posición con el PSOE al contar con 8 diputados y un 25,3%, mientras que el tercer puesto estaría ocupado por Más Madrid de Mónica García con 20 diputados y un 14,8% de estimación. En cambio, Unidas Podemos estaría en la cuarta posición con Pablo Iglesias al sumar 10 escaños y un 8,7%, superando a Vox, partido que cuenta con 9 escaños y un 5,4%.

Nada más salir esta información, 'Al Rojo Vivo' recuperó los datos y ocupó gran parte del programa a analizarlos. En primer lugar, Antonio Maestre no tardó en pronunciarse y señaló como un error de Tezanos la repartición de los escaños. Según el colaborador, teniendo en cuenta los porcentajes publicados, el bloque de la izquierda tendría 70 escaños y el de la derecha 66, haciendo imposible el empate que marca en el estudio.

"Si se transmite la idea de que pueden bajar y desaparecer, Vox va a hacer una campaña muy agresiva, una campaña en la que se posicione como uno de los polos que le ha quitado Ayuso", señalaba Maestre refiriéndose a la estrategia de poner a Vox tan bajo. Asimismo, el tertuliano recordó que el partido liderado por Santiago Abascal presentará su candidatura, este miércoles, en la Plaza de la Constitución de Vallecas, ubicación que definió como "un lugar donde la izquierda consiguió el 78% de los votos y Vox solo un 5%".

La defensa de Ferreras

"Lo que van a hacer es buscar la confrontación directa, buscar mucho ruido, buscar la provocación con la táctica Ynestrillas, que se fue a Rentería cuando no era nadie para provocar una reacción donde era irrelevante", continuaba diciendo Maestre hasta ser interrumpido por Antonio García Ferreras. "Vox tiene derecho a ir donde quiera", sentenciaba el presentador tras cortar a su compañero.

"Y Pablo Iglesias tiene derecho a ir a La Moraleja, pero no va a ir, porque sabe lo que le ocurriría", replicaba Maestre. "Pero tienen derecho", insistía el conductor del espacio de laSexta. "Pero Iglesias no iría, porque sabe lo que pasaría. Y quien va a la Plaza Roja de Vallecas, sabiendo que no tienen nada que hacer allí, buscan una reacción", se repetía el colaborador, dejando claro que el de Unidas Podemos no iría a un sitio si sabe que no va a ser bien recibido.