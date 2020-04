Ferreras sale en defensa de Ana Pastor y atiza a Vox: "No nos van a intimidar"

El director de "Al rojo vivo", Antonio García Ferrras, ha denunciado este miécoles "la agresividad salvaje" de Vox en su contra y en la de Ana Pastor, a los que la formación política ha acusado de ser "la Gestapo que vigila la verdad oficial”. Estas palabras han sido pronunciadas por la diputada Macarena Olona en la sesión de control al Gobierno de este miércoles. “Ustedes controlar la opinión monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente ¿Cómo? A través del ministerio de la verdad que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas Newtral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señor Pastor o el señor Roures. Son la Gestapo que vigila la verdad oficial”, ha dicho en la Cámara Baja.

Olona también ha criticado que el Gobierno "haya prostituido TVE", haya regado "con millones de euros los medios de comunicación afectos al régimen" y perseguir a los "periodistas libres que se levantan con voz crítica”.

Dichas declaraciones no han pasado por alto para Ferreras, que ha dicho que no le van a intimidar "ni las amenazas, ni los insultos, ni las descalificaciones, ni la agresividad salvaje". Además, ha dado como falsa la afirmación de que Newtral esté limitando los mensajes críticos contra el Gobierno en WhatsApp o Facebook. "Es mentira: Whatsapp y Facebook no están monitorizados por ninguna empresa española para censurar contenidos políticos. "Miente y lo sabe la ultraderecha, la extrema derecha, pero es su estrategia: la mentira, la manipulación, los bulos, los fakes y, sobre todo, mucho odio", ha resumido Ferreras. "No nos van a intimidar ni el odio ni la mentira -ha concluido-. Es un honor hacerle frente a todo eso, sobre todo si viene de parte de la extrema derecha pseudofascista de este país, que desgraciadamente es la tercera fuerza política".

OLONA TAMBIÉN CRITICÓ A TVE

Dos días antes, la diputada Macarena Olona también atizó con dureza a TVE por considerar que está "al servicio del régimen". Olona, hablando en nombre "de millones de españoles" y con su mascarilla customizada con la bandera española, consideró en el programa "Los desayunos de TVE" que es "una auténtica vergüenza que la televisión de todos, con el dinero de todos los españoles, se esté dedicando a hacer un programa de humor - "Diario de una cuarentena" - en este momento cuando hay tanto dolor a pesar de que lo están intentando tapar", comenzó diciendo.

"Alzo la voz en nombre de millones de españoles porque están haciendo una labor de servicio al régimen (al Gobierno de España) de propagación de ese relato que se quiere extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. Le pongo un ejemplo: publican imágenes de las fosas comunes que se están abriendo en el Estado de Nueva York pero no así las imágenes de los ataudes de España. Ayer, Almeida hablaba de 400 ataudes que se están apilando todos los días en el Palacio de Hielo. La gran morgue española. Pece que si no informan sobre ello, el dolor no existe. Pero va a ser difícil ocultar la voz de millones de españoles que están sufriendo", añadió

Macarena Olona (Vox), en @Desayunos_tve, acusa a TVE de llevar a cabo "una clara violación de la neutralidad política" y de "hacer una actuación de servicio al régimen".



➡ https://t.co/hjct4CVUA5 pic.twitter.com/WVfftViB3h — 24h (@24h_tve) April 13, 2020

