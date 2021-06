Ferreras manda un mensaje a Casado tras la agresión a un cámara de 'Al Rojo Vivo': "Que se aguante"

Antonio García Ferreras, tras hacer un resumen de las últimas noticias de la actualidad y analizar el plan de vacunación y la situación política actual, hizo hincapié en uno de los temas más hablados del momento en 'Al Rojo Vivo'. La imputación a María Dolores de Cospedal y su marido en la Operación Kitchen lleva días acaparando todos los medios de comunicación y las tertulias televisivas. Es por esto por lo que todos los medios están intentando obtener la opinión de Pablo Casado.

Como consecuencia, durante el acto del líder del PP en Ceuta, muchos periodistas repitieron la misma pregunta. Después de que uno de los periodistas, en este caso de Telecinco, preguntara por Cospedal, uno de los seguidores del líder del Partido Popular se alteró al considerar inoportuna su pregunta. "El presidente venía aquí a hablar de Ceuta. No del señor Rajoy. Ahora tenemos un presidente nuevo", repetía.

Acto seguido, otro reportero de RTVE quiso insistir en el tema y su respuesta fue recibida con abucheos y críticas contra los medios de comunicación. "Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros. Yo hace cuatro meses dije que no iba a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mis responsabilidades como presidente del PP", respondía entonces Pablo Casado, agradeciendo a sus seguidores su reacción.

Ferreras informó muy indignado de lo sucedido, sobre todo por la reacción del líder del PP ante los abucheos contra la prensa. "El PP dice que la gente no pertenecía al partido", explicaba el conductor del espacio tras insistir en que habían intentado amenazar a los medios por preguntar por la corrupción del antiguo PP. Fue entonces cuando 'Al Rojo Vivo' emitió las imágenes en las que se veía como un hombre agredía a un cámara de su programa.





"Tenemos todo el derecho de preguntar"

En el vídeo se podía ver como un hombre amenazaba a la cámara de La Sexta y se disponía a golpearla. "Que os saco la cabeza, cabrón", exclamaba el señor, mientras era frenado por algunos de sus acompañantes. Sin embargo, el cámara siguió grabando, por lo que el hombre se acercó y golpeó la cámara. "¿Qué me vas a seguir grabando? ¡No me grabes! Vas a seguir grabándome ¿No?", repetía, mientras se interponían unos hombres para que no volviese a encararse al cámara. "Estoy trabajando", se defendía el comunicador.

"No les gustaba lo que preguntaban los periodistas. Los periodistas estamos muy preocupados por lo que pasa en Ceuta, desde hace mucho tiempo. Estamos altamente sensibilizados con su situación", comenzaba diciendo el conductor del espacio de La Sexta, aparentemente indignado con las imágenes que acababa de ver.

"Pero los periodistas y nuestros compañeros cámaras tenemos todo el derecho de preguntar al presidente del PP que pasa con Cospedal y al que no le guste que se aguante", zanjaba, mandando así un mensaje al seguidor del PP que había agredido al cámara y a Pablo Casado, quien seguía negándose a responder.