Ferreras da en el clavo al cumplirse la predicción que hizo sobre lo que pasaría en el Congreso: "Lo sabía"

Este jueves, Antonio García Ferreras volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de ‘Al Rojo Vivo’ como cada mañana. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron y la situación política, el presentador compartió su 'Pactómetro' con los espectadores con motivo de la votación de la reforma laboral.

Todos estaban muy expectantes ante está jornada celebrada en el Congreso, dada la igualdad entre los partidarios y los detractores de la reforma. Como consecuencia, el presentador de laSexta quiso echar cuentas teniendo en cuenta que el margen de votos entre una posición y otra era tan ajustado antes de la votación. Es por esto por lo que el conductor del espacio quiso compartir su predicción con la audiencia, la que ha terminado cumpliéndose.

El presentador realizó una conexión en directo con María Llapart, reportera enviada a la entrada del Congreso para cubrir la esperada jornada. En ese momento, con ayuda de su compañera, el presentador comenzó a sumar los votos hasta contar 176 'síes' y 173 'noes', teniendo en cuenta el voto de los dos diputados de UPN que aseguraron a la reportera que apoyarían la decisión de su partido, lo que terminar incumpliendo.

"A esta hora, 11:06, ellos dicen que van a acatar la disciplina de voto. Nos lo acaban de decir. Están muy molestos, pero, aun así, dicen que van a hacer lo que les ha dicho la dirección. A esta hora, Antonio, yo les pondría en el sí", comunicaba Llapart sin ser consciente de lo que pasaría a continuación.









"Como alguien se despiste de botón hay lío"

Asimismo, Ferreras, al ver que el Gobierno de coalición solo necesitaba tres votos para llevar a cabo la reforma, no descartó la posibilidad de que se equivocasen de botón: "María, como alguien se despiste de botón, porque será de botón, hay lío". "Pero lío del gordo. Solo tres votos de diferencia y no sería la primera vez que en este hemiciclo alguien se equivoca. Es más, es bastante habitual, así que me temo que PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno de coalición, va a sufrir una votación de infarto. No descarto taquicardias", corroboraba Llapart.

Finalmente, se cumplió “el lío” que predijo Ferreras cuando el diputado del PP Alberto Casero voto 'sí' a la reforma laboral y 'no' a tramitarla como proyecto ley, permitiendo así que una de las medidas más importantes del Gobierno de coalición saliera adelante. Ante esto,

la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, señaló que “lo importante” es que la reforma laboral haya salido adelante, además de la importancia de que “se despliegue” para lograr sus objetivos. “La mayoría de la investidura sigue siendo una base”, afirmaba tras asegurar que las relaciones con los partidos que venían apoyando al Gobierno “son excelentes”.

No obstante, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Calviño confesó que “nos llevamos alguna sorpresa” en la votación. Sin embargo, insiste en que “lo importante es que ha salido adelante”, dado que cree que es una reforma “buena para todos”. “Ya está, se convalidó y ahora lo que hay que intentar es que se despliegue plenamente para que lograr el objetivo, que es bajar el paro estructural, el paro juvenil, mejorar las condiciones de los trabajadores, y que esta recuperación económica sea la del empleo de calidad”, ha insistido.

Ferreras lo sabía pic.twitter.com/iTnUkxDqwM — Javier Salas (@javisalas) February 3, 2022