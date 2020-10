Fernando Simón reconoce a Jesús Calleja el día que supieron que habría pandemia: “Lo sabían”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha reconocido este viernes en la emisión del programa ‘Planeta Calleja’ qué día supieron que llegaba una pandemia a nuestro país. Concretamente el presentador del programa, Jesús Calleja, cuestionaba al epidemiólogo cuándo llegaron a pensar los expertos “menudo lío tenemos encima, la tenemos encima menudo lío tenemos encima, la tenemos encima”. Una respuesta muy diferente a la que cabría esperar teniendo en cuenta las declaraciones de Sanidad tanto en el pasado mes de marzo como en las semanas posteriores.

Una respuesta que ha indignado a un sector del mundo de la política, sobre todo a portavoces y ex dirigentes del partido político Ciudadanos, Toni Cantó o Marcos De Quinto. Y es que la fecha exacta en la que el Ejecutivo y Sanidad conocían la dimensión de la epidemia de coronavirus es uno de los temas más polémicos de la gestión de Sánchez frente al COVID-19. Concretamente, el doctor Adolfo García Sastre avisaba en una entrevista en TRECE el pasado mes de febrero que podría llegar el colapso de los hospitales y las UCI, el mismo García Sastre que se había reunido previamente con Pedro Duque para analizar el coronavirus. Y, en medio de todo eso, Fernando Simón salió el 7 de marzo en rueda de prensa para responder así sobre la manifestación del 8-M: “Yo a mi hijo no puedo decirte si acude o no”.

Fernando Simón: “No habrá más de dos casos”

El pasado mes de enero, concretamente el 31, Fernando Simón comparecía en rueda de prensa en Moncloa para dar las últimas actualizaciones sobre el coronavirus que, desde China, estaba causando preocupación en todo el mundo. En palabras del director del CCAES: “creemos que en España, como mucho, no habrá más de algún caso diagnosticado”. A todo ello hay que sumarle la postura oficial del Gobierno al estallar la pandemia, en la que mantenían que el virus “les había pillado por sorpresa”, como aseguraba el propio Pedro Sánchez en rueda de prensa.

Simón confiesa a Calleja cuándo lo sabían

Ahora, y con motivo de ‘Planeta Calleja’ emitido este viernes, Fernando Simón ha terminado por desvelar cuándo pensaron “menudo lío tenemos encima, la tenemos encima”. O lo que es lo mismo: cuándo se prepararon para la llegada de un virus que ya había originado una situación de histeria en la mayoría de países de Asia, que viajaron a Wuhan para conocer el alcance del peligro.

“¿Cuándo os alertáis y pensáis, ‘ostras, menudo lío tenemos encima, la tenemos encima’?”, preguntaba Calleja a Simón en uno de los descansos de las actividades deportivas del programa. Para sorpresa de muchos, Simón respondía “El 16, yo creo que fue el 16 de enero cuando empezamos a trabajar 14, 15 o 16 horas todos los días”, respondía el director del CCAES.

Unas palabras que no han hecho ninguna gracia a políticos como Toni Cantó que, a través de las redes sociales, se mostraba tajante: “Lo sabían”. Por su parte, De Quinto tiraba más de ironía relacionándolo con la manifestación del 8-M. “Pero el 7 de marzo se les olvidó... y volvieron a recordarlo ya el 9. Lo dicho: se ríen de todos nosotros”, comentaba.