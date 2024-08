Fernando, padre del detenido por el crimen de Mocejón: "Mi hijo está desquiciado, dice que ve máscaras"

La Guardia Civil continúa la búsqueda del arma con el que el presunto autor del crimen de Mocejón acabó con la vida de Mateo, un niño de 11 años, el pasado fin de semana. Los agentes tratan de localizar el arma después de que el detenido, un joven español de 20 años, haya confesado parte de los hechos que rodean la muerte del pequeño. Ahora, su padre, Fernando, ha roto su silencio en una entrevista.

Lo ha hecho en el programa 'Y Ahora Sonsoles', de Antena 3, donde ha asegura que su hijo “ha confesado tanto lo que es verdad como lo que es mentira, todo lo que le han planteado”. “Al final se ha agotado y no se aclara, habla de que ve máscaras, está totalmente desquiciado”, apunta al medio televisivo, explicando los motivos de la confesión de su hijo. Para Fernando, el lugar donde está retenido el sospechoso “no es el sitio para una persona que está tan afectado y dolido como es mi hijo”.









“Mi hijo es el primero que ha tenido que salir corriendo”



Confiesa Fernando que el presunto autor del crimen de la localidad toledana “da algún paseo por los alrededores del pueblo y, en este caso, se acercó al polideportivo cuando ocurrió toda esta desgracia que nos ha roto la vida a la familia”. Asegura el padre del sospechoso que el suceso también ha roto “a los que le conocemos de cerca, a los afectados y a los que no”.

Mantiene que ha sido “el último” en enterarse de que su hijo era el presunto autor de los hechos que llevaron al asesinato del pequeño Mateo, de 11 años. Sobre el detenido, su padre subraya que se trata de “un niño muy callado y con una minusvalía del 75 %”. Además, apunta que su hijo “no ha llegado nunca a tener amigos”.

“Mi hijo ha sido el primero que ha tenido que salir corriendo”, asegura en referencia a situaciones de burla o acoso en la entrevista para la cadena de televisión. “Desde muy pequeño paseaba por las zonas del pueblo en verano y nunca ha habido ningún problema hasta ahora”, matoza.

Confiesa Fernando no estar “seguro de lo que ha pasado”. “Es una cosa que no nos merecemos nadie”. Además, concluye denunciando que él mismo está sufriendo acoso en su lugar de trabajo. “Yo tengo que trabajar y no puedo soportar que me llenen el trabajo de grafitis de “asesino”.