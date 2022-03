Fabiola sorprende al confesar su enfermedad como reacción a la polémica de Will Smith en los Oscar

La noche del domingo, Will Smith se convirtió en el protagonista absoluto de la gala de los Oscars. De pronto, el actor se levantó de su asiento y se subió al escenario para dar un puñetazo a Chris Rock en pleno directo. El comediante estaba en el escenario preparado para dar un galardón, pero un mal chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas al ver que el actor nominado perdía la paciencia. "Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión", decía el presentador, intentando quitar hierro al asunto.

Tras el puñetazo, Smith se ha sentado de nuevo en el lugar donde se encontraba y ha dicho en varias ocasiones "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca". El cómico hizo una broma sobre que esperaba ver a la esposa del actor en la segunda entrega de 'La teniente O’Neil', la película en que Demi Moore se rapaba la cabeza. El problema es que Pinkett Smith decidió raparse tras sufrir problemas de alopecia, de los que ha hablado públicamente.

Este episodio ha generado un gran debate, ya que muchos discuten sobre si es justificable o no el guantazo de Will Smith a Chris Rock. Muchos consideran que fue una reacción fuera de lugar, pero otros creen que no se debería hacer chistes con una enfermedad, teniendo también en cuenta el estigma que esta supone.

La actriz lleva desde 2018 hablando públicamente de su problema para intentar visibilizar la alopecia, haciendo hincapié en lo que supone esto para la salud mental y la autoestima de las mujeres. Tras muchos años sufriendo por ello, Pinkett logró aceptarse y así lo comunicó en un vídeo TikTok: "Me importa un carajo lo que la gente piense de esta cabeza calva mía. Porque, ¿adivinen qué? Me encanta".









Fabiola: "Es una vergüenza"



No obstante, como consecuencia de lo ocurrido, han sido muchas las mujeres que han querido pronunciarse al respecto, incluso algunas han compartido que tienen la misma enfermedad que la actriz, motivo por el que les resultó ofensivo el comentario del presentador de la gala. Entre ellas, ha destacado la publicación de Fabiola Martínez.

La que fue mujer de Bertín Osborne ha utilizado sus redes sociales para compartir una fotografía en la que deja ver su alopecia. "Es una vergüenza que alguien pueda mofarse de otra persona por este motivo", reflexionaba Fabiola tras confesar que lleva años siguiendo un tratamiento para evitar que se le caiga el pelo.

"Existen diversos motivos; cambios hormonales (menopausia), emocionales (estrés, ansiedad), biológicos o incluso hereditarios, pero en todos ellos con una atención adecuada en los inicios se puede conseguir muy buenos resultados. Si es tu caso no sientas temor o vergüenza, busca ayuda profesional", declaraba desde su cuenta de Instagram.

De la misma manera, Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, también ha querido compartir su experiencia: "Hace 8 años tuve un gravísimo accidente y, a consecuencia del estrés post traumático y una larga estancia en la UCI, el pelo se me caía a puñados. La ventaja de haber estado al borde de la muerte es que sobrevivir se convierte en la única prioridad y todo lo demás pasa a ser accesorio. En cualquier caso, en esas circunstancias es fundamental no agobiarse (porque el problema empeora) y ponerse en manos de un buen dermatólogo".