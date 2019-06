El explosivo reencuentro de Violeta y Julen en el que han saltado chispas

Lo vivido el viernes 28 de julio en 'MYHYV' ha sido el ejemplo perfecto de lo que no se debería hacer para zanjar los problemas que han desembocado en una ruptura de pareja. Violeta y Julen se han reencontrado en el programa de Mediaset presentado por Toñi Moreno, tras el abandono forzoso de la exconcursante de 'Supervivientes 2019', y no han parado de lanzarse pullas el uno al otro.

Dolido por la traición de Violeta, Julen ha ido directo a la yugular desde el principio, aunque con mejores formas que después: "La gente no quiere que te vaya mal con Fabio, pero, si tiras a tu pareja como una colilla, sin preocuparte, sin tener ningún sentimiento, sin tener ningún reparo… Para ti habrá sido un infierno, pero yo he tenido que soportar las críticas de la gente. Me han llamado cornudo por la calle y he tenido que defender nuestra relación, porque decían que teníamos un pacto. Eso ha sido muy duro, Violeta".

"Siento asquete"

Al principio, Violeta ha intentado pedir perdón, incluso de rodillas, pero no ha podido evitar el llanto, que ha continuado hasta el final de la discusión, tras las continuas interrupciones y las duras palabras del extronista de 'MYHYV': "Siento rabia y hasta asquete". "Retira eso", ha reclamado la presentadora. Pero, en seguida, Julen se ha dejado llevar por la rabia y ha perdido los papeles: "Muchas gracias por utilizarme como un perro y, encima, lograr que el malo sea yo".

"Quería ir de buenas contigo", ha insistido la exconcursante de 'Supervivientes 2019'. "Entonces, deberías de haberme dejado antes de ir a la isla. ¿Sabes por qué no lo hiciste? Por el juego que tú querías hacer", ha espetado Julen. "Solo quiero pedirle perdón. Entiendo que tiene que ser una putada. No soy una bruja. No soy mala. No he matado a nadie. Solo te he dejado", ha confesado la novia de Fabio entre lágrimas.

Toñi y Nagore han llamado a la calma, aunque sin demasiado éxito. Violeta ha contraatacado y Julen ha amagado con irse del plató: "Lleva tres meses hablando de mí y se ha hecho el agosto, el septiembre, el octubre…", ha espetado la participante del 'reality show' de superviviencia. "Le he querido muchísimo y lo he pasado fatal por él", ha contado Violeta, intentando salvar la situación. "Tú no has pensado en mí en ningún momento", ha sentenciado el extronista. La discusión ha terminado con un apunte de Moreno, que ha intentado poner paz: "Julen vino a defender a Violeta sin cobrar".