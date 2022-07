Un experto desmonta los trucos virales para conservar la fruta y que pueden ser peligrosos para la salud

De cara a las altas temperaturas, aumenta el consumo de fruta. Sin embargo, también se dificulta su conservación. A raíz de estos, existen muchos trucos que se utilizan en casa para que la fruta dure más una vez comprada, incluso muchos se han hecho virales en redes sociales como TikTok.

Entre ellos, una mujer asegura que el aguacate en agua fría se conserva mejor de cara a estas altas temperaturas. No obstante, este truco puede resultar ser bastante peligroso y terminar provocando una intoxicación, ya sea por salmonela o bien por listeria. Es por esto por lo que 'Cuatro al día' ha querido desmontar todos estos trucos virales de la mano de Carolina Pons, quien ha contado con la ayuda del frutero Luis Pacheco, frutero.

"Estos son trucos de TikTok o de internet, pero nada que ver con una cuestión científica”, comenzaba diciendo el experto, dejando caer que no hagamos caso de este tipo de consejos. "El aguacate es una de esas frutas tropicales que, cuando la abrimos, se oxida. Entonces, lo que no se puede es añadir un elemento licuado como el agua. Es un error. No recomiendo bajo ningún concepto conservarlo así", señala sobre el truco de la tiktoker.

"Mi sugerencia es que el aguacate se conserve a temperatura ambiente. Fuera de la nevera. Con la fruta tropical, todo lo que sea bajar de los 13 grados, hace que se ponga negro", explica el frutero, señalando la mejor manera para conservar el aguacate. "Mejor fuera de la nevera y nada de agua", insiste.









¿Cómo conservar los plátanos y las fresas?

Asimismo, también desmiente que para mantener el plátano se tenga que cortar una parte de la rama. "Mientras está unido, el plátano se está alimentando de esa zona común. De hecho, cuando los separamos, enseguida comienza a ennegrecer. Por lo que cortarle la parte de la rama es acelerar su maduración", aclara. "Una manera muy sencilla de proteger el platano es envolverlos en papel de estraza o papel de periodico. En la nevera, pero protegido. No puede recibir los 3-4 grados de la nevera. Así no se ennegrece", agrega al respecto.

Por otro lado, la conductora del espacio ha señalado como una tiktoker lava las fresas primero con agua y, después, con vinagre porque "dice que así se mantiene mejor". "No. Las fresas hay que lavarlas con agua potable. A la fresa solo hay que quitarle lo verde, no la pelamos. Así que esto no, a no ser que a la gente le guste la fresa con sabor a vinagre", explica Pacheco. "Las fresas hay que mantenerlas en frío y tapadas con film para evitar que interactúe con otros alimentos porque, al no tener camisa exterior, podría coger sabores u olores", recomienda.

De la misma manera, el frutero ha compartido los trucos para conservar la sandia y el melón en pleno verano cuando vas a la playa o a la piscina: "Una vez abiertas, troceadas, se mete en una nevera con hielos". "Para evitar que se oxide cuando está troceada, lo mejor es llevarla en un tupper bien tapado. Y así, podrá aguantar horas y horas hasta ser consumida", asegura el invitado del programa de Cuatro.