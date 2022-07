Un experto advierte sobre la subida del gas en 'El programa del verano': "Podemos arrastrar los problemas..."

El experto Jorge Morales de Labra ha aclarado en 'El programa del verano' la situación actual sobre el peligro del suministro de gas, ya que los cortes rusos elevan los precios de la luz y aumentan el riesgo en el suministro energético. La Comisión Europea ha hecho pública el deseo de presentar la semana que viene un mecanismo de solidaridad entre los diferentes estados miembros y esto hace que nosotros desde España tengamos que ayudar a los afectados.

En primer lugar, el experto ha asegurado que "no existe riesgo de que haya problemas de suministro en España", pero sí que podrían darse en otros países de la Unión Europea como consecuencia del convenio.





De tal forma, que el problema de suministro en países como Italia, Alemania y Grecia, tenga que ser cubierto por España. En cualquier caso la consecuencia que sufriría España sería económica, pero en ningún caso la falta de suministro. ¿Por qué aumentan los precios? Porque las compañías tienen unas normas de juego impuestas por la Unión Europea, en las cuales no se incluye el gas natural ruso.

Rusia es el principal proveedor de gas a nivel mundial por lo que si corta sus exportaciones, "ningún otro país podrá cubrir la falta de gas", ha asegurado Jorge Morales de Labra. Putin tiene el gas protegido, ya que inicialmente el presidente ruso señaló que no podía reparar el gasoducto báltico porque no disponía de una turbina como consecuencia de las sanciones impuestas. Sin embargo, esta semana las sanciones se han eliminado, pero Rusia no ha reparado el gasoducto.

En caso de que Rusia mantenga el corte en el gasoducto báltico, España asumiría el cargo de suministrar a los países afectados por la falta de suministro energético.

Por otro lado, el Ejecutivo hablaba sobre un plan de contingencia, de tal forma que "si somos capaces de bajar el 15% de la demanda del gas habría gas suficiente en la Unión Europea", según los expertos. Porque al descender el consumo en los hogares se contribuye a que la demanda sea inferior.





¿Qué pasará en otoño? "No tiene ningún sentido que mantenga el corte de ese gasoducto porque no podrá vender gas", ha asegurado el experto en energía. Porque aunque quisieran exportarlo en barcos a otros lugares, le repercutiría a Putin. Aunque puede ser que la estrategia de Rusia sea cortar el suministro y disparar los precios para que aunque venda poco mantenga su nivel de ingresos. "Es complicado hacer previsiones en una situación de guerra", ha subrayado el experto.

Múltiples claves las que ha dado este experto aunque habrá que esperar unos meses para ver finalmente cómo se desarrolla esta problemática.

¿Cómo va a impactar la escasez energética en Europa?

Las economías alemanas y del norte de Europa han confiado mucho en el gas de Rusia, no sólo para calentar las viviendas, sino también para su uso en la industria. Por su parte, la planta estadounidense de Gas Natural Licuado (GNL) Freeport planea reanudar operaciones parciales en octubre, un mes más tarde de lo esperado, lo cual será un golpe clave para Europa, ya que es una cierta garantía en el suministro para el invierno.