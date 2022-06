Un examen de universidad se hace viral por lo que dice de Chanel: "Todas las anteriores son correctas"

Chanel Terrero se ha convertido en una de las artistas españolas del momento gracias a su paso por Eurovisión 2022. El pasado sábado 14 de mayo, la cantante conquistó a millones de personas con 'SloMo' en el Festival de la Canción de Eurovisión. A pesar de ello, Ucrania resultó ser la ganadora del certamen con la actuación de Kalush Orchestra al ritmo de 'Stefania', pero España quedó en tercer puesto, siendo esta la mejor posición que ha logrado nuestro país desde 1995, cuando quedó segunda con Anabel Conde y 'Vuelve conmigo'.

Desde entonces, no hemos dejado de escuchar 'SloMo' y Chanel ha aparecido en todos los espacios televisivos. Incluso se ha anunciado que la artista podría ser el nuevo fichaje de Atresmedia para formar parte del reparto de 'UPA Next', la segunda parte de 'UPA Dance'. Es por esto por lo que parece que la cantante se encuentra en un gran momento profesional al también encontrarse trabajando en un nuevo disco, además del estreno del musical de Nacho Cano: 'Malinche'.

La popularidad de la joven ha traspasado fronteras, tanto que ha llegado a protagonizar el examen de la Universidad de Almería. Una usuaria de Twitter ha compartido la última pregunta de su examen final de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Una asignatura del Grado de Educación Infantil que cursa en la Universidad de Almería. Esta cuestión decía lo siguiente:

"Teniendo en cuenta la última gala de Eurovisión, Chanel:

a) Es la ganadora indiscutible y fue un detalle muy feo que Italia le diera 0 puntos.

b) No podemos hablar de una derrota sino claramente de una victoria sobre la envidia mundial.

c) Chanel es un antes y un después en Eurovisión para España.

La respuesta correcta parecía ser la última, la que también había marcado la joven alumna. Esta pregunta, tal y como aclaraba la tuitera, resultaba ser una broma por parte del profesor para animar a sus alumnos y no contaba para la nota final del examen. "Ojito con la pregunta 50, tenemos un profesor guayyyy", escribía.

Esta publicación ha sido la envidia de muchos, ya que desearían haber podido responder a esta pregunta en uno de sus exámenes finales. Esto se ha visto reflejado en las reacciones, ya que el tuit ha acumulado más de 5.800 'me gusta' y más de 800 retuits entre compartidos y citados.

Rosalía en un examen de Bachillerato

Algo similar sucedió hace unas semanas en un examen de Lengua de Bachillerato. Así lo comunicaba el propio profesor, Álvaro Beltrán, en su cuenta personal de Twitter, ya que la plataforma es imprescindible para que esto suceda: "Hoy mis alumnos de 1º de bachillerato se han examinado de sintaxis. Para ello, tenían que analizar oraciones extraídas de letras del último disco de Rosalía: Motomami. Si ella hace retuit o menciona alguno de los tuits de mis alumnos (o este), tendrán 1 punto extra en la evaluación final".

Asimismo, el profesor compartía el examen en el que se podían ver las frases sacadas del último álbum de la artista:

1. Sé que tú no me has 'olvidao'.

2. Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad.

3. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta.

4. No hay manera de que esta obsesión se me fuera.

5. Tú sabes que yo te canto siete por medio.

6. El mal de ojos que me manden me lo quito.

7. ¿Me perdonarás lo que me he 'perdio'?

8. Llego a la Met en pony para que tú te enamores.

9. No estoy a tu lado pero te deseo paz y libertad.

10. Yo quiero ver las mariposas sueltas.

EXTRA: Las llamas son bonitas porque no tienen orden y el fuego es bonito porque todo lo rompe.

