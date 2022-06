Un examen de Lengua de Bachillerato se hace viral por lo que dice de Rosalía: "Un punto extra"

Rosalía es una de las artistas españolas más exitosas a nivel internacional. No obstante, su música no solo ha acaparado todos nuestros dispositivos, sino que ha llegado hasta la educación. Esta vez, la cantante ha revolucionado las redes sociales por haberse convertido en un punto extra de un examen de sintaxis de un grupo de bachillerato del instituto Gustavo Adolfo Bécquer de Sevilla.

Así lo ha comunicado el propio profesor, Álvaro Beltrán, en su cuenta personal de Twitter, ya que la plataforma es imprescindible para que esto suceda: "Hoy mis alumnos de 1º de bachillerato se han examinado de sintaxis. Para ello, tenían que analizar oraciones extraídas de letras del último disco de Rosalía: Motomami. Si ella hace retuit o menciona alguno de los tuits de mis alumnos (o este), tendrán 1 punto extra en la evaluación final".





Asimismo, el profesor compartía el examen en el que se podían ver las frases sacadas del último álbum de la artista:

1. Sé que tú no me has 'olvidao'.

2. Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad.

3. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta.

4. No hay manera de que esta obsesión se me fuera.

5. Tú sabes que yo te canto siete por medio.

6. El mal de ojos que me manden me lo quito.

7. ¿Me perdonarás lo que me he 'perdio'?

8. Llego a la Met en pony para que tú te enamores.

9. No estoy a tu lado pero te deseo paz y libertad.

10. Yo quiero ver las mariposas sueltas.

EXTRA: Las llamas son bonitas porque no tienen orden y el fuego es bonito porque todo lo rompe.

¿En serio?



Las reacciones

No obstante, lo que ha sido un gesto del profesor para motivar a los alumnos se ha convertido en un debate que ha encendido las redes sociales. El tuit ha sido respondido con tantos halagos como quejas.

"C de crack", "El examen que merezco" o "Ojalá en 1° de bach hubiese hecho un examen de ese estilo, que al menos me hubiese sacado una sonrisa y a mis compis también e incluso me hubiese motivado!", decían algunos. Mientras que otros se han mostrado totalmente en contra de este método que ha empleado el profesor: "Qué fuerte, a dónde vamos a parar! Que la popularidad en twitter defina tu evaluación… en fin" o "La educación se va a la mierda si nos la tomamos a cachondeo...". A esto ha querido responder el propio profesor: "No define tu evaluación. El punto es sumativo siempre que se alcancen los criterios y competencias y, por supuesto, supere la nota media establecida según departamento y legislación".

Sin embargo, las críticas no se han quedado ahí: "Cosas, como decir 'hablao' o cosas similiares, pero poner un verbo mal no se defiende. Entiendo que en una canción se pueden permitir licencias, pero éstas jamás deben de formar parte después de un examen de lenguaje en un colegio" o "Pues sí, es triste que regalen notas que pueden ser decisivas en tu futuro tanto para entrar en alguna uni como a la hora de solicitar ciertas becas (en este examen de hecho los alumnos optan a sacar un 12, lo que viene a decir que tienen muchas más opciones de sacar un 10", se quejan.

Dado todo el revuelo, parece que el profesor habría terminado optando por quitarse la cuenta de la red social y así evitar todas las críticas recibidas por publicar el examen, cuyas frases se han basado en Rosalía.

