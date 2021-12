Eva González revela lo mal que lo pasó por culpa de MasterChef cuando le ofrecieron La Voz: "Muy secreto"

La noche del martes, Alberto Chicote regresó a la parrilla de laSexta al frente de 'Fuera del mapa', su nuevo programa con en el que viajará por toda España para descubrir los lugares más espectaculares y escondidos de nuestro país junto a reconocidos personajes. En esta ocasión, el cocinero disfrutó de una bonita ruta con la compañía de Jorge Sanz y otra con Eva González.

En esta ocasión, el famoso cocinero realizó una ruta por la isla canaria de El Hierro junto a la presentadora. La exmodelo se mostró muy sincera con el conductor del espacio de laSexta y no dudó a la hora de hablar tanto de su vida personal como de su trayectoria profesional en la pequeña pantalla. A raíz de esto, la comunicadora explicó uno de los momentos más polémicos de su carrera, cuando recibió la oferta para ponerse al frente de 'La Voz' y dejar 'MasterChef'.

Tal y como contaba González, se encontraba grabando un programa del talent culinario de La 1 cuando recibió la llamada del programa de Antena 3. "Me llamaron y me preguntaron: '¿Eva, tú como te verías presentando la voz?'. Me puse súper nerviosa y colgué corriendo porque sabía que estaba todo sonido escuchándome", revelaba, haciendo referencia a que lo pasó muy mal porque todo el equipo del concurso de cocina escuchó la oferta al encontrarse en pleno rodaja.









"Era todo muy secreto"

Asimismo, reconoce que le sobrepasó la oferta: "Era todo muy secreto. Tenía la sensación de que ellos pensaban que estaban fichando a Messi y yo estaba como 'pero si soy una tía de pueblo". Aunque le costó tomar una decisión, González se encuentra muy feliz en esta etapa en 'La Voz' y reconoce que era una gran seguidora cuando todavía se emitía en Telecinco: "Cuando yo lo miraba en casa, recuerdo que le decía a mi marido la suerte que tenía Jesús Vázquez de presentar este programa. Creo que 'La Voz' te permite presentarte de diferentes maneras, de una forma más personal".

No obstante, este no es el único motivo por el que la presentadora se siente una privilegiada al encontrarse al frente del programa. La comunicadora es una gran fan de Alejandro Sanz desde niña, por lo que para ella fue un sueño trabajar con él: "La primera hucha que tuve la rompí para comprarme el disco 'Viviendo deprisa'. Yo era fan de póster, pero literal. Tenía un póster suyo a tamaño natural en la puerta de mi habitación".

"Cuando me dijeron que Alejando Sanz venía de 'coach', no me podía creer que fuese a trabajar con mi ídolo. A mí no se me había olvidado esa niña que ahorraba para ir a sus conciertos y comprar sus discos", recordaba. "Es tan buena persona, tan detallista y tan amable... Tiene la humildad de los grandes de verdad", contaba la presentadora sobre su encuentro con el cantante.