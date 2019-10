Estos son los 'coaches' que acompañarán a David Bustamente en 'La Voz Senior 2'

En 'La Voz Senior 2', Antonio Orozco seguirá en su puesto, y llegará David Bustamante pero David Bisbal, Pablo López y Paulina Rubio abandonarán la edición de los más mayores del 'talent show' musical de Antena 3 y cederán su puesto a tres nuevos compañeros.

Rosana y Pastora Soler acompañarán al intérprete de 'Al filo de la irrealidad' y serán las nuevas 'coaches' de 'La Voz Senior', según ha informado 'Yotele'. Sin embargo todavía se desconoce quiénes serán los asesores de la fase de 'las batallas'. En la pasada entrega Bisbal, López, Orozco y Rubio contaron con la ayuda de cuatro ayudantes.

Antonio Carmona se sentó junto a Paulina Rubio, Bustamante fue el ayudante de Pablo López, Tomatito asesoró a Bisbal y José Mercé volvió como consejero de Antonio Orozco. Ya entonces el cantante de 'Desde que te vi' tildó a 'La Voz Senior' de formato mágico y bromeó con la ingente cantidad de trabajo de los asesores: "Luis Fonsi abusó de mí. Me utilizó de asesor fiscal y todo".

"He encontrado un equilibrio perfecto entre el trabajo y mi vida personal y me gusta todo lo que hago, porque ya no hago nada que no me apetezca. Me gustan las personas que me hacen ver que me quieren por lo que soy, como hombre, como persona…". Con estas significativas palabras ha sorprendido David Bustamante estos días abriendo su corazón por completo sobre importantes temas en la revista 'Semana'.