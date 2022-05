Esta es la posición que podría ocupar Chanel como representante de España en Eurovisión

A tan solo una semana de la gran final, ya ha comenzado la cuenta atrás para poder disfrutar del gran evento que supone Eurovisión 2022, el que se celebrará en Turín tras la victoria de Måneskin del año pasado. Actualmente, los candidatos de la primera y segunda semifinal ya se encuentran haciendo los primeros ensayos de lo que se podrá ver en el gran escenario el próximo 14 de mayo.

Este año, parece que el nivel está muy alto gracias a las actuaciones de Ronela Hajati con 'Sekret' (Albania), Citi Zeni con 'Eat Your Salad' (Letonia), LPS con 'Disko' (Eslovenia), Intelligent Music Project con 'Intention' (Bulgaria), Zdob si Zdub con 'Trenuletul' (Moldavia), Kalush Orchestra con 'Stefania' (Ucrania), Monika Liu con 'Sentimental' (Lituania), S10 con 'De Diepte' (Países Bajos), Subwolfer con 'Give That Wolf a Banana' (Noruega), Reddi con 'The Show' (Dinamarca), Sheldon Riley con 'Not the same' (Australia), Mahmood con 'Brividi' (Italia), Alvan & Ahez con 'Fulenn' (Francia), Chanel con 'SloMo' (España), Malik Harris con 'Rockstars' (Alemania) o We are Domi con 'Lights Off' (República Checa), entre otros.

No obstante, una de las candidatas que más está llamado la atención es Chanel. Después de una reñida competición en el Benidorm Fest, con Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Rayden como contrincante, Chanel fue la elegida para representar a España en Eurovisión 2022 con 'SloMo', gracias a los votos del jurado. La joven cubana se ha convertido en la esperanza de la mayoría de eurofans españoles, ya que tras varios años sin acercarnos el top 10, muchos la ven como la ganadora de este año u ocupando una buena posición entre los cinco primeros.

Esto se ha visto reflejado en los datos obtenidos por 'SloMo'. El tema que nos representará en Eurovisión ya ha superado las 10.239.000 reproducciones en Spotify y, desde que el videoclip fue lanzado el pasado 14 de marzo, ya marca 1.159.497 visualizaciones. Por lo que es probable que se convierta en una de las canciones del verano, lo que se potenciará todavía más si gana o se clasifica en una buena posición en la final del Festival. Asimismo, las encuestas también corroboran las especulaciones.









Chanel podría ocupar el 'Top 5'

Desde que levantó el Micrófono de Bronce, la artista no ha dejado de escalar posiciones en las casas de apuestas. De esta manera, se demuestra el apoyo que hay detrás de la cantante y actriz, posicionándose como una de las favoritas, concretamente al ocupar el quinto puesto. A raíz de esto, Chanel ha logrado superar en las encuestas al polaco Krystian Ochman y a Amanda Tenfjord como representante de Grecia, quienes estaban por delante de ella hasta ahora.

Aunque siguen pasando las semanas y las apuestas van aumentando, Ucrania sigue posicionándose como la clara favorita al mantenerse en primera posición. Como consecuencia de la invasión de Putin a Ucrania, Rusia fue expulsada del certamen y, desde entonces, se señala a Kalush Orchestra como los claros ganadores de este año. Así lo recoge Eurovisión World, que engloba las apuestas de diferentes casas.

De igual manera, según la mencionada plataforma, el 42 % de las apuestas sitúa a Kalush Orchestra en el primer puesto, mientras que Mahmood y Blanco solo tienen un 15 % de probabilidades de ganar el certamen de música europeo. En tercera posición estaría Cornelia Jakobs con un 11% de las apuestas eurovisivas, seguida muy de cerca de Sam Ryder con un 7%. Ocupando Chanel el final del 'Top 5' con un 4 % de probabilidades para ganar. Sin embargo, esta es la misma probabilidad que las casas de apuestas daban a Måneskin.

Además, durante estos días, las delegaciones deOGAE de cada país están puntuando las propuestas de los diferentes representantes de Eurovisión. Ucrania ha sido el último país en votar y ha dado a España 10 puntos. Finalmente, Chanel suma 294 puntos y ocupa el tercer puesto por primera vez en la historia desde que se comparten estas estimaciones, quedando por detrás de Italia y Suecia. Esto se debe a que varios países han dado alguna de las máximas puntuaciones a la joven cubana, como es el caso de Rumanía al dar los 12 puntos.





Teniendo en cuenta el resto de las casas de apuestas, los pronósticos son muy similares a los anteriormente mencionados. Ucrania se presenta como la clara favorita con 'Stefanía'. Estando en 1.72 a 1 en Bet365, 1.73 a 1 en William Hill y entre 8 a 1 de Boyle Sport. Mientras que Chanel mantiene su quinto puesto con 17 a 1 en Bet365, 17 a 1 en William Hill y entre 12 a 1 de Boyle Sport.





"Yo creo que el top 10 lo tiene asegurado"



Sin embargo, a pesar de todo esto, de cara a la gran final de Eurovisión 2022 todo puede cambiar, ya que las actuaciones siguen siendo en directo y su impacto puede hacer cambiar de opinión. Al igual que la continua reflexión durante esta última semana antes de poner toda nuestra atención sobre el escenario de Turín.

“Las apuestas, generalmente, aciertan el 80-90% del top 10 que se da en la gran final de Eurovisión. A veces cambian un poco entre los ensayos y la final. Generalmente, después de los primeros ensayos que ya han pasado, las encuestas normalmente se mantienen”, explica al respectoMiguel Álvarez, periodista en las candidaturas de Bulgaria en Eurovisión 2020 y 2021, dejando claro que las apuestas son bastante fiables.

A pesar de ello, parece que este año esto podría cambiar, ya que "la prensa no ha tenido acceso a los primeros ensayos": "Entonces, digamos que las apuestas no reaccionan demasiado en estos primeros ensayos, más bien será en los segundos y en las semifinales". Aun así, Álvarez cree que “Chanel va a quedar muy bien con 'SloMo'”.

"A mí me ha llegado información de que la actuación es muy buena y, al final, lo más importante es la actuación. Si tiene una buena realización y es una buena actuación, puede quedar perfectamente en el top 5 porque es una actuación que puede sorprender al jurado por cómo canta y baila al mismo tiempo. Además de que es una canción que entra muy fácil para el público. Entonces, de cara al televoto, también es muy buena. Yo creo que el top 10 lo tiene asegurado", señala.