"¡Ya está bien!": el detalle de Ortega Smith que ha indignado a El Gran Wyoming

Vox es una mina para El Gran Wyoming. El humorista de LaSexta aprovecha casi todos los programas de "El intermedio" para cargar contra la formación política liderada por Santiago Abascal. Lo que Wyoming no esperaba es que, a veces, los extremos se acaban tocando.

Y el popular presentador tiene algo que le une especialmente a Javier Ortega-Smith, número 3 de Vox. Y es que el concejal del ayuntamiento de Madrid... ¡también usa tirantes! Un detalle que ha cabreado a Wyoming. ”¡Bueno, ya está bien! Vale que copien el discurso xenófobo de la ultraderecha europea, pase que copien el discurso machista de tiempos pasados, pero lo que no pienso admitir es que los políticos de Vox me estén copiando el look con tirantes”, ha protestado Wyoming, antes de lanzar un ”último aviso”: “Señor Ortega Smith, si va a copiarme hágalo bien... póngase también pezoneras, que al final del día los tirantes escuecen, se lo digo”, ha bromeado.