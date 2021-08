El error por el que 'Ya es mediodía' se ha visto obligado a disculparse con su colaboradora Rosa Benito

Hace unos meses, se descubrió que Rosa Benito mantenía una buena relación con Iker Casillas. Es por esto por lo que 'Ya es mediodía' quiso poner el foco en esta llamativa amistad. Sin embargo, lo que quisieron vender como un contenido exclusivo terminó siendo un error garrafal. El programa vendió como el contenido principal del 'Fresh' el "enfado" de un hombre muy conocido con una de sus colaboradoras.

Se trataba de Rosa Benito. No obstante, en cuanto se hizo pública la supuesta información, la exmujer de Amador Mohedano no dudó en desmentir dicha noticia. El programa insistía que un hombre muy famoso estaba molesto con ella y, acto seguido, el equipo dio paso al vídeo que indicaba que Iker Casillas había dejado de seguir a la colaboradora en Instagram después de dar 'me gusta' a uno de los posados veraniegos de Rosa.

Nada más conocer la noticia que tenían preparada sus compañeros, la comunicadora se mostró totalmente descolocada. Ante esto, Marc Calderó se dirigió a su compañera para preguntarle cuál podría haber sido el motivo por el que el exfutbolista habría decidido dejarla de seguir en las redes, lo que todo relacionaban con la gran repercusión que tuvo el comentario de Casillas en la foto de Rosa.

No obstante, rápidamente, la colaboradora cogió su móvil para desmentir al programa en directo y demostrar que se trataba de un error. "Os arrastro, ¿Quién ha dicho Iker Casillas me ha dejado de seguir?", reaccionaba, dejando claro que siguen siendo amigos y que seguía siguiéndola a ella y a su hija Rosario Mohedano. Rosa tenía razón y, tal y como mostraba con su móvil a cámara, Casillas aparecía entre sus seguidores de Instagram.





"Hemos metido la pata"

Ante el comprobado fallo que habían cometido, el presentador se mostraba totalmente descolocado y optó por disculparse con su compañera y corroborar que se trataba de un error que había cometido el equipo. "Te pedimos perdón, Rosa", reaccionó Calderó. "¿Por qué me va a dejar de seguir? Me sigue a mí y sigue a Chayo. Sois vosotros que estáis buscando pelea donde no la hay", contestó de todas maneras Rosa, aparentemente molesta.

"Hemos metido la pata, yo te pido perdón", repetía el conductor del espacio de Telecinco, asumiendo sus culpas. Para intentar desviar la atención del fallo que habían cometido en directo, Isabel Rábago destacó que Casillas seguía a poco más de 1.000 personas y que Rosa era una de las afortunadas.

"Me siento afortunada porque Iker es una persona maravillosa", contestaba entonces Rosa, quien aprovechó para hacer referencia a las especulaciones que le relacionaron sentimentalmente con la ex pareja de Sara Carbonero: "¡Pero si podría ser mi hijo! Oye, de verdad, yo estoy preocupada porque a lo mejor me espantáis lo que verdaderamente tiene una ¡Dejad de buscar y de buscar, y, si buscáis, encontrad algo bueno!", concluyó Rosa Benito tras destacar el error que había cometido su propio programa.