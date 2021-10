Errejón desvela en laSexta lo que ocurrió en una cena con Bono, Zapatero e Iglesias: "Muchas diferencias"

Este sábado por la noche, 'la Sexta Noche' regresó a la parrilla de laSexta con José Yélamo al frente. Tras informar de las últimas noticias del día, haciendo hincapié en la actualidad política y en el estado de La Palma, por la erupción de Cumbre Vieja', el presentador dio paso al invitado. En esta ocasión, Yélamo recibió a Íñigo Errejón para analizar las noticias del momento, además de para hacerle una entrevista y hacer un repaso de su carrera.

En un momento de la entrevista, el político fue preguntado por la cena que compartió con José Bono, José Luis Rodríguez Zapatero y Pablo Iglesias. A pesar de que el expresidente de Castilla-La Mancha ya habló de este encuentro, Yélamo quiso conocer cómo lo experimentó Errejón.

"No nos conocíamos", comenzaba diciendo el líder de Más País sobre su relación con Bono. "Tenemos muchas diferencias ideológicas, pero es una persona encantadora y yo tengo buena relación", reconocía el entrevistado. "Y, a partir de esa cena, también entablé buena relación con el expresidente Zapatero", agregaba tras reconocer que fue "un lujo de cene".

"Fue un indicador un poco problemático de cómo son las cosas en nuestro país el hecho de que gente que piensa diferente cene, esté a gusto, converse y entable amistad se haya convertido en noticia", opinaba Errejón. "Es verdad que no me ha pasado muchas veces más y me parece que debería suceder", agregaba, dejando claro que se deberían hacer más encuentros de este tipo, entre políticos de diferentes idologías.









"Hay discrepancias"

"Para mi fue un lujo. Aprendí mucho. Hay discrepancias que, por su puesto, mantengo. Venimos de tradiciones políticas diferentes y queremos hacer cosas diferentes con nuestro país, pero es un lujo poder aprender de gente, poder conversar y mantener amistad", declaraba el político.

"Lo que está diciendo es que, desde el 2015, ¿Usted no ha cenado con oponentes políticos que piensen diferente? Con nadie del PP, con nadie de Ciudadanos...", se interesó la copresentadora. "Con alguien de Ciudadanos no. Porque con alguien de Ciudadanos, en realidad, nunca sabes de verdad lo que piensan. Entonces... Tendría menos interés porque nunca sabría que piensan en realidad, pues según lo que digan las encuestas, imagino", apostillaba el político.

"No he cenado, pero he comido con gente del PP. En el entorno del Congreso. El Congreso facilita. Pero, creo, que esa cena fue particularmente especial", confesaba el líder de Más País.