Un epidemiólogo vaticina en Telecinco el grupo de población que necesitaría una tercera dosis

El pasado viernes fue la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien abrió la puerta a una posibilidad que llevaba meses sonando: todo apunta a que se deberá administrar una "tercera dosis de refuerzo" de la vacuna contra la covid-19.

Carolina Darias aseguró además que España tiene previsto recibir más dosis para poder inocular una tercera a todos aquellos que hayan recibido al menos dos aunque todavía no hay fechas exactas sobre las que trabajar ni que se barajen para incoular esta tercera dosis.

Sobre este asunto se ha pronunciado el epidemiólogo Quique Bassat, quien ha analizado en 'El programa de verano' los motivos que podría haber detrás del aumento de contagios durante la quinta ola en España, el avance de la campaña de vacunación y la polémica que se ha generado en los últimos días en torno a la tercera dosis de la vacuna.

EFE/Zipi.Zipi





La opinión de Bassat sobre la tercera dosis

Al ser preguntado sobre la tercera dosis de la vacuna, que ya desde Sanidad han confirmado que será necesaria, el epidemiólogo ha hablado alto y claro: "Ni los americanos ni la Agencia Europea del Medicamento la avalan. Sabemos que con la pauta completa, las personas que la reciben están protegidas contra la enfermedad grave", ha asegurado Bassat.

Por ello, se ha referido a los motivos por los que las personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna pueden contraer el virus. "Aquellos que son vacunados y enferman, son personas que tienen un factor de riesgo porque tienen una enfermedad crónica subyacente", ha indicado. "Puede ser que la tercera dosis sea necesaria pero en los grupos de mayor riesgo", ha apuntado.

No obstante, él se ha mostrado en contra de esta decisión y se ha pronunciado muy duramente contra ella: "Yo no avalaría la tercera dosis de esta vacuna, sobre todo si tenemos en cuenta que en muchos países sus personas más vulnerables no han recibido la primera dosis, hay que ser solidarios y fomentar la vacunación en todo el mundo".





"Hay que reaccionar"

Como ya venimos contando, el epidemiólogo ha analizado este lunes en Telecinco, junto a Ana Terradillos y en profundidad los motivos que podría haber tras el aumento de contagios en España y Enrique Bassat ha pedido "reaccionar de forma proactiva".

"Hay que asumir que nos hemos equivocado en cosas que hemos dicho, dar un paso atrás en algunas medidas que habíamos eliminado y volver a aquellas cosas que sabemos que funcionan", ha dicho. En este sentido, el epidemiólogo ha asegurado que las personas que se han vacunado y contraen posteriormente el virus, es algo "esperable".

"Llama la atención porque llevamos mucho tiempo viendo el impacto buenísimo de las vacunas, lo que pasa es que infectarse no significa enfermar", ha apostillado el experto. "El cinco por ciento de las personas que se han infectado son personas adecuadamenta vacunadas pero no necesariamente han desarrollado una enfermedad grave". Por ello, el epidemiólogo apunta a que "si clarificamos que infectarse no es lo mismo que enfermar, eso tranquiliza un poco", ha concluido el experto.