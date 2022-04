El epidemiólogo Quique Bassat habla claro sobre la nueva hepatitis infantil y su origen: "Sobreprotección"

Este lunes se ha comunicado la primera muerte de un niño por culpa de la nueva hepatitis aguda. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 21 de abril se han contabilizado un total de 169 casos en 11 países y unos 17 han necesitado un trasplante de hígado. 13 de ellos se han registrado en nuestro país.

El pediatra Quique Bassat ha asegurado este lunes en 'Todo es Mentira' que, de momento, el número de casos "no está siendo explosivo, pero la gran diferencia es que uno de cada diez es muy grave y conduce a un trasplante de hígado". Según el pediatra, "es el peor resultado para una infección que en los niños se comporta de forma muy benigna".

El presentador del programa ha querido preguntarle por la premisa que ha sentado la OMS, que está investigando si las mascarillas habrían podido potenciar la infección. Bassat ha aclarado que "existe la especulación de que la sobreprotección que hemos tenido en los dos últimos años, incluyendo el uso generalizado de mascarillas e higiene muy frecuente de manos, de alguna manera ha evitado la exposición a virus que son habituales durante la infancia y no ha permitido que generen una inmunidad como todos los niños generan cuando se exponen de forma más natural a las infecciones".





Las autoridades sanitarias están barajando la posibilidad de que estas infecciones por hepatitis aguda infantil pueda tener un origen vírico, concretamente relacionado con adenovirus. Al menos, eso se ha detectado en muchos de los casos que se han diagnosticado en Reino Unido, el país más afectado hasta ahora por esta afección. Hasta ahora, de hecho, se han detectado adenovirus en al menos 74 casos.

En último lugar, Risto ha comentado que la sensación que da es que los niños "lo han cogido todo", refiriéndose así también a la covid-19. "Ha habido un boom de las infecciones pediátricas típicas", ha dicho, especialmente después de que se hayan levantado las restricciones por covid-19.

"Es evidente que lo que hayamos hecho en los dos últimos años ha tenido cierta incidencia en cómo los niños conviven con los patógenos y cómo aprende su sistema inmunológico a protegerlos", ha concluido.





Hepatitis infantil aguda, nueva preocupación para las autoridades sanitarias

El síndrome clínico entre los casos identificados es la hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Muchos casos tienen síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómitos, que precedieron a la presentación de la hepatitis aguda grave, y de niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiores a 500 UI/L) e ictericia.

La mayoría de los casos no presentaban fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Según la información disponible actualmente, no se han identificado como factores los viajes internacionales o los vínculos con otros países.

La OMS apunta que "todavía no está claro si se ha producido un aumento de los casos de hepatitis, o un aumento de la concienciación sobre los casos de hepatitis que se producen al ritmo esperado pero que no se detectan". "Aunque el adenovirus es una posible hipótesis, se está investigando el agente causante", precisan.