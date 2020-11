El epidemiólogo López Acuña, experto de la OMS, apunta a la gestión autonómica: "Ridículo. Torre de Babel"

Daniel López Acuña ha sido una de las personas de mayor relevancia en la OMS de los últimos años. Es por ello que su opinión, tremendamente valorada estos días, se encuentra frecuentemente reflejada en los distintos medios de comunicación de nuestro país. Este ha sido el caso de este viernes, en el que le hemos podido escuchar en 'Al Rojo Vivo', respondiendo a las preguntas que le planteaba Antonio García Ferreras.

Cómo no, uno de los temas de mayor actualidad es el del desarrollo de las distintas vacunas para luchar contra la pandemia: "Todo va a depender de cuál es la fecha real de aprobación de las vacunas, no están aprobadas", ha recordado el experto. "Queremos que sea lo antes posible, pero puede ser en enero, febrero o marzo. Hay que tener un plan, peor no podemos establecer fechas fijas", se lamentaba. "Algunas campanadas apresuradas para celebrar algo que no está bien", ha querido criticar en relación con las declaraciones que se han vertido en los últimos días.

Ferreras le pregunta a López Acuña por los 17 planes distintos para estas Navidades

Ha tenido que llegar el final de la entrevista para que se tratase el tema del futuro de las Navidades y de cómo, irremediablemente, nos vemos abocados a tener un plan distinto por cada Comunidad Autónoma. Sobre este punto en concreto, López Acuña aseguraba que le parece "ridículo que tengamos esa Torre de Babel, esa especie de zoco o de bazar donde regateamos media hora o el número de convivientes", cargaba el exdirectivo de la OMS.

Las farmacias de Madrid y su capacidad para hacer test

"Me gustaría ver el plan en detalle, menos mal que ya no habla de test masivos, sino dirigidos", ha querido decir el epidemiólogo López Acuña. "Si se hace desconectado del sistema sanitario sin las condiciones de seguridad, haciendo antígenos a asintomáticos (con falsos negativos) corremos un riesgo de falsa seguridad", ha advertido para, finalmente, dejar una última reflexión sobre cómo ve él mismo el asunto: "Hay que pensarlo de una manera más integrada, no ir por las soluciones fáciles", asumía en clara crítica al plan de Díaz Ayuso.

La situación de España ante la bajada de la Incidencia Acumulada

A pesar de mostrarse crítico, López Acuña no ha dudado en asumir que son "muy positivos estos descensos graduales", asunción tras la que no ha querido dejar de apuntar que, aun así, "estamos con incidencias altísimas en más de 10 comunidades en España".

López Acuña ha querido mandar un mensaje de cara a las Navidades que estamos por vivir: "No podemos relajarnos, ni hacer lo mismo que se hizo en el verano: desescalar sin criterio", algo tras lo que ha profetizado que, "o nos protegemos o vamos con paso firme a una tercera ola".