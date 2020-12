La emotiva confesión de Karlos Arguiñano sobre sus nietos en 'El Hormiguero': "Es tremendo"

Este jueves, Karlos Arguiñano fue el invitado de 'El Hormiguero' para promocionar su último libro: '900 recetas que siempre salen bien'. Gracias a ello fue su décima visita, por lo que llegó al plató entre todos los lujos y con un descapotable negro, dado que el programa le hizo la entrega de la tarjeta del Club Platino, por haber visitado a las hormigas más de 10 veces.

Nada más entrar al plató, el cocinero presionó a Motos para que aprendiese a cocinar tras escucharle decir que no tenía ninguna habilidad. "El crujiente de la croqueta es imposible que a mi me salga", le confesaba el presentador. "Soy vecino de Javier Clemente y en una semana ha aprendido a hacer flan, cuajada y sopa de pescado. Está viviendo solo desde hace años y cocinar le ha dado un vuelco a su vida", le reconoció el invitado.

"¡Menos gimnasio y más cocinar!", le reprochó al presentador tras usar de ejemplo a Clemente para hacerle ver que "todo el mundo puede aprender" a desenvolverse en las cocinas.

Dejando a un lado las bromas, Arguiñano se puso muy serio al recordar como está viviendo la pandemia: "Estamos atravesando un momento francamente difícil. Llevamos ya nueve meses y está siendo muy duro, sobre todo para esa gente que se ha ido sin poder agarrar la mano a sus parejas, a sus hijos o a sus nietos".

A raíz de esto, el presentador recordó que en su "entorno no ha pasado nada", pero tiene once nietos a los que "no ha abrazado en nueve meses". Una situación que el entrevistado a definido como "tremendo". Al decir estas palabras, el cocinero se mostró muy emocionado al imaginarse el momento en el que pueda volver a ver a sus nietos.

Así ve el futuro @karguinano y estos son sus consejos #ArguiñanoEHpic.twitter.com/oH7h7cQ6QV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 17, 2020

"La buena alimentación es crucial"

Por otro lado, Arguiñano habló de lo importante que es tener una buena alimentación: "Que seamos el país europeo con más obesidad infantil no lo puedo aguantar... Eso es culpa de los padres. Y no estoy aquí para reñirles, pero sí para avisarles: Un niño con exceso de peso difícilmente va a ser feliz". "La buena alimentación es crucial. Hay que comer un poco de todo y mucho de nada", insistía.

Asimismo, entre las anécdotas, el entrevistado contó se etapa durante su servicio militar: "Hice la mili en Vitoria con el padre de Iñaki López. Era mi cabo y había cogido una representación de pelucas y laca de uñas. Me decía que me pusiera la camisa más fina que tuviese porque esa tarde salíamos a vender. Y nos íbamos por las peluquerías. Abríamos el maletín e íbamos probando las pelucas. Le echábamos bastante cara", confesó, dejando a Pablo Motos completamente sorprendido.