Emocionante: El coro de enfermos con Alzheimer de 'Got Talent'

La cuarta edición de 'Got Talent' ha comenzado esta noche de lunes en Telecinco con el difícil reto de continuar sorprendiendo al jurado con variopintos números artísticos. De entre todos, uno de los más emocionantes sin duda ha sido 'Les veus de la memòria', un coro de personas enfermas de Alzheimer que ha puesto los pelos de punta a Paz Padilla, Eva Isanta, Edurne, Risto Mejide, el plató y todo el mundo que estaba viendo el programa:

Sus componentes tienen entre 50 y 90 años. Todos ellos tienen diagnosticada la enfermedad, en algunos se ha desarrollado más, y en otros menos. Pero para todos ellos la música es una tabla de salvación: "Las canciones que cantamos en el centro no se me quedan grabadas en las neuronas, se me quedan grabadas en el corazón. Nosotros podemos, no nos podemos quedar en casa, tenemos que salir diariamente y expresarnos tal y como somos. La música nos está dando vidilla", decía en el programa uno de sus cantantes.

�� #VuelveGotTalent Imposible contener la emoción con ‘El coro de les veus de la memoria’: “Las canciones se nos quedan grabadas en el corazón” https://t.co/k8Wa5qBsbp pic.twitter.com/76jD4FSyTS — Got Talent España (@GotTalentES) 28 de enero de 2019

La directora del coro aseguraba, en este sentido, que “queremos demostrar a todo el mundo el poder que tiene la música a pesar de esta enfermedad”.

Paz Padilla y Risto se mostraban visiblemente emocionados: "Gracias", es lo único que acertaba a pronunciar el publicista catalán.