Edu García, Josemi en 'Aquí no hay quien viva', confiesa si aceptaría ir a 'Supervivientes': "Yo creo"

Hay varias series de principios de los 2000 que marcaron a toda una generación, y entre ellas se encuentra 'Aquí no hay quien viva'. La ficción llegó a nuestras pantallas en 2003 y los inquilinos de Desengaño 21 conquistaron a los espectadores desde el primer capítulo con su sentido del humor. Varias generaciones han seguido al completo la trama, e incluso hoy en día, sigue siendo muy consumida gracias a sus reposiciones en el canal temático de Antena 3, Atreseries, o a través de las diferentes plataformas digitales que cuentan con esta serie en su catálogo.

La trama ha dejado personajes que ya forman parte de la historia de la televisión de nuestro país, como es el caso de Juan Cuesta, Emilio Delgado o Lucía 'La pija'. Otro de sus protagonistas era José Miguel Cuesta, más conocido como Josemi, el hijo de los Cuesta, interpretado por Edu García. El actor ha concedido una entrevista de manera reciente en la que repasa su trayectoria televisiva en la serie y en 'La que se avecina', además de comentar distintas anécdotas de su relación con el mundo de la televisión.

Ante la pregunta de si quería ser actor, García confesaba que "se le presentó" la oportunidad. "Mis padres trabajaban los dos en comercio, que es muy duro y yo tenía que hacer una actividad extraescolar sí o si, obligado. Había cancha de baloncesto, pero no había baloncesto. Yo quiero hacer baloncesto y no puedo, entonces me apunté a teatro con Magdalena, que gracias a ella que uno cayó en ese mundo", explicaba en 'Club 113'.

"Yo le dije a mi madre, me quiero ir de aquí y fue Magdalena la que le dijo a mis padres, yo le veo algo, tengo un colega que tiene una agencia, llevarle aquí. Mi padre me lo dijo, oye mira, me dice esto, ¿tú quieres ir? Me dijo, esto va a ser pasta para ti, para cuando seas mayor. Y yo dije si puedo ayudar y tener pasta para mí, pero con 12 años, que no sabía lo que era la televisión. Yo pensaba sinceramente, cuando me dijeron una serie, yo pensaba no creo que la vea tanta, tú fíjate el pensamiento de niño", detallaba García.

¿Participaría Edu García en 'Supervivientes'?

Por otro lado, ha hablado acerca de 'Supervivientes' y es que hace un tiempo, se hizo pública una noticia en la que se aseguraba que el actor iba a participar en el reality de Telecinco, aunque finalmente resultó ser falso. Tras recordarlo, le han preguntado si hubiera ido. "Yo creo que si aguanto, que doy para pescar y hacerme mi choca. Aguanto de que sobrevivo", aseguraba.