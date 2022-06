Edu García confiesa cómo vivió en 'Aquí no hay quien viva': "Hay cosas que no debería haber visto"

A Eduardo García se le recuerda principalmente por su papel de José Miguel Cuesta en 'Aquí no hay quien viva',aunque también por su paso por'La que se avecina' como Francisco Javier Pastor. Desde entonces, se ha alejado del mundo de la interpretación y no se le ha vuelto a ver en ninguna serie, aunque sí se sigue dejando ver en la pequeña pantalla. Después de también probar suerte en la música como rapero, con Dudu como nombre artístico, ahora forma parte del mundo gamer.

Nueve años después de alejarse de los proyectos de los hermanos Caballero, Edu García ha hablado de su paso por la ficción en una entrevista para el podcast 'Club 113'. "¿Cómo recuerdas tu época en la televisión?", le preguntaba Nil Ojeda, haciendo referencia a su paso por las exitosas ficciones en las que ha repetido como hijo del personaje interpretado por José Luis Gil.

"La verdad que la recuerdo con mazo cariño, hermano. Por algunas cosas no la recuerdo con tanto cariño porque fueron un poco prematuras", comenzaba sincerándose el streamer. "Yo tenía 12 años y, considero que a un niño con 12 años no hay que ponerle una venda en los ojos, pero es una edad para hacer cosas de un niño de 12 años", opinaba, dejando caer que vivió cosas que no eran adecuadas para su edad. "A lo mejor hay cosas que no las debería haber visto", apuntaba.

"Yo era un niño parado y llegaba a mi casa y le decía a mi padre: 'Oye, papá, he visto esto, he visto lo otro'", recordaba García. "Mi padre no me engañaba, pues me decía: 'Hijo, por aquí bien, por aquí mal'. Mi padre siempre me ha aconsejado muy bien, pero creo que son cosas que me vinieron antes de tiempo", insistía el actor de la serie de Telecinco.









La verdad sobre si será concursante de 'Supervivientes'

Por otro lado, el entrevistado ha aprovechado para desmentir los rumores que apuntaban su marcha a Honduras como concursante de 'Supervivientes'. "Lo de 'Supervivientes' fue un clickbait muy duro", aseguraba. "Me desperté y me dijeron mis colegas: 'Oye bro, que han dicho que vas a ir a 'Supervivientes'', y dije: 'Pues se lo han dicho a todos menos a mí'", explicaba.

"Yo creo que sí aguanto, que doy para sobrevivir. Doy para pescar, para montarme mi choza", bromeaba el streamer, señalando que no descarta el ir al reality de Telecinco como concursante, pero nunca se lo han propuesto. "Mi colega Javi ha trabajado con ellos y no. A mi hermano le pedían tabaco y él les decía que ni tabaco ni leches. Les pedían vicio, pero mi colega les decía que tenían que hacerlo real", cuenta sobre lo que le contó un amigo suyo que trabaja en el equipo de 'Supervivientes', dejando claro que no son ciertos los rumores de que dan comida y vicios a los participantes tras las cámaras.