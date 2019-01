El durísimo golpe que ha confesado el doctor Cavadas en 'El Hormiguero'

El cirujano plástico Pedro Cavadas ha visitado esta noche de martes 'El Hormiguero' por primera vez, y allí le ha confesado al presentador, Pablo Motos, uno de los momentos más duros de su carrera médica.

Este facultativo valenciano fue el primero en realizar un trasplante de cara en España, y el pionero en el mundo incluyendo lengua y mandíbula. Fue en el año 2009, y Cavadas fraguó una verdadera amistad con ese paciente, que murió en 2013. El cirujano ha admitido que ese momento "fue un golpe duro, duro... durísimo".

"Ese paciente en concreto era un tío con una calidad humana tan desbordante que era imposible no hacerse amigo suyo. De 0 a 10 en calidad humana, era un 11. Cuando murió, te mueres con él", ha dicho el galeno valenciano.

Cavadas ha recordado cómo fue aquel día: "Tuvimos retraso en el vuelo, que volvíamos de Kenia. El vuelo iba con mucho retraso, pero finalmente presionamos para poder llegar a tiempo e hicimos el trasplante. Pero claro, eso solo era el comienzo. La cirugía es muy compleja, son todo problemas". La operación acabó a las 5 de la mañana, y el doctor ha explicado que no tenía encima ni las llaves de su casa ni las de su coche, por lo que se tumbó en el suelo en la puerta de su consulta, acabó durmiéndose a las 7 de la mañana esperando que en algún momento alguien le despertase.

Motos le ha preguntado sobre cómo gestiona un profesional así momentos de adversidad. "Las cosas pueden no ir bien por dos motivos: porque tú no haces tus deberes y por algo que no dependa de ti. Cuando eso segundo ocurre... bueno, la vida es una rifa aleatoria de hostias. Una lluvia de hostias de las que algunas caen, por mucho cuidado que tengas. Pero siempre teniendo clarísimo que no es porque no hayas hecho tus deberes", ha dicho Cavadas.