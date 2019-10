La dura y preocupante crisis personal de Omar Montes: "Estoy fatal"

El ganador de 'Supervivientes 2019', Omar Montes, está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida a nivel personal, pese a que profesionalmente todo le vaya a pedir de boca. En sus conciertos y sus redes sociales siempre muestra una faceta de chico duro. Pero cuando está con su hijo se convierte en un padre ejemplar, que busca darle lo mejor a quien más quiere.

La madre de su hijo le ha denunciado por supuestos insultos y amenazas. Según el popular cantante ha explicado en 'Semana', lo ha hecho porque ella quiere que el intérprete pague una pensión de mil euros en vez de los 350 actuales y porque seguramente está influenciada por una mala persona, porque "es muy buena chica".

Este domingo, 20 de octubre, sus abuelos han ido a recoger al pequeño, pero no han conseguido traerlo junto a su padre. Omar Montes está deseando volver con el pequeño y abrazarlo hasta la saciedad.

En sus redes sociales Omar ha explicado lo mal lo está pasando lejos de él: "El primer domingo sin mi hijo. Ayer no me lo dejaron. He mandado a mi abuelo y a mi abuela y no se lo han dado. Quieren que vaya yo para llamar a la policía y hacerme la 'performance' para que me lleven preso. Tengo miedo de ir a buscar a mi hijo y que diga que le estoy insultando o cualquier cosa y la policía me lleve preso. Esto tiene que cambiar. ¿Me tengo que quedar en mi casa sin ver a mi hijo?".

El intérprete de 'La vida mártir' ha mandado un mensaje a su hijo junto a otra fotografía en sus 'instastories': "Bueno primer domingo que no pasamos juntitos bebé. Qué pena que a tu papá le vean como un cheque en blanco y por culpa del dinero y la avaricia no pueda yo verte. Pero tranquilo, que nadie me va a separar de ti".