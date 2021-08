Dura pérdida para David Valldeperas, director de 'Sálvame': "El mundo será diferente"

David Valldeperas, director de 'Sálvame', se encuentra pasando por un complicado momento personal. Tras tener que despedirse de Mila Ximénez, el pasado 26 de junio, después un año luchando contra el cáncer de pulmón, el comunicador ha tenido que hacer frente a otra dura pérdida. Tal y como lo ha comunicado desde sus redes sociales, Valldeperas ha tenido que decir adiós a su madre, 'mareta' como él se refere a ella.

Dado que trabaja en un espacio del corazón, la noticia no iba a tardar en hacerse pública, por lo que el director del programa de Telecinco ha querido informar él mismo del complicado momento por el que está pasando actualmente y ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para ello. Asimismo, el periodista ha aprovechado la publicación para despedirse de su madre y dedicarle un emotivo mensaje, junto a unas bonitas fotografías junto a ella.

"Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros", comienza escribiendo Valldeperas, haciendo referencia a un lugar en el que solían pasar mucho tiempo juntos. "Me colmó de mimos, atenciones, cariños y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto, pero enormemente satisfecho de cómo me moldeó durante años para ser como soy", agrega.

"Gracias Mareta por todo. El mundo será diferente a partir de ahora. Te quiero”, concluye el periodista, dejando claro lo mucho que quiere a su madre y lo difícil que será para él enfrentarse al día a día sin ella.









"Ella estará siempre contigo"

Esta noticia explica el motivo por el que a David Valldeperas no se le ha podido ver por el plató de 'Sálvame' en los últimos días. El pasado miércoles, fue Carlota Corredera quien hizo hicapié en la ausencia de su director y le mandó un mensaje de ánimo, lo que dio mucho que pensar a los espectadores, dado que dejaba caer que Valldeperas no estaba en su puesto de trabajo por un complicado momento personal.

"No puede estar aquí, pero le mandamos un beso muy fuerte", decía la conductora del espacio de Telecinco mientras se dirigía a cámara, mandando todo el ánimo posible a su compañero y amigo desde la distancia. “Esperamos que este documental por lo menos te dé ánimos y te sirva como un poco de aliento”, dijo por otro lado Anabel Pantoja, haciendo referencia a la docuserie que protagoniza y dando a entender que el director del programa estaba pasando por algo grave.

Al igual que desde el plató de Telecinco, muchos compañeros de Valldeperas han aprovechado su publicación de Instagram para mostrarle su cariño y darle el pésame. “¡Te quiero, Valde! Ella estará siempre contigo”, comentaba Anabel Pantoja. “Nuestro homenaje a la Mareta será quererte toda la vida, toda tu nueva vida, querido David #Maretaeterna”, escribía Carlota Corredera. Además, también ha recibido mensaje de conocidos rostros de Mediaset como Nagore Robles, Omar Suárez o Nuria Marín.