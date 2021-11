Dura pérdida para Carmen Alcayde: "Te nos has ido. Descansa en paz"

Carmen Alcayde se encuentra en un gran momento profesional, dado que hace poco volvió a la que fue su casa y comenzó a formar parte del equipo de colaboradores de 'Sálvame'.Sin embargo, en lo personal está pasando por una mala racha. Ha sido ella misma quien lo ha comunicado a través de sus redes sociales. La periodista se ha mostrado muy triste al tener que enfrentarse a una complicada pérdida personal.

Este fin de semana, Alcayde se ha tenido que despedir de su suegro y abuelo de sus hijos. Así lo ha comunicado la propia comunicadora desde su cuenta oficial de Instagram. Junto a un emotivo mensaje, la presentadora ha publicado una tierna imagen de su suegro jugando con uno de sus pequeños.

"Como por arte de magia esta ha sido la primera foto que me ha saltado al entrar en mi galería para recordarte. No me hace falta buscar más, este eras tú. El mejor abuelo del mundo. Era estar con cualquiera de tus nietos y se te iluminaba la cara, todo era poco para ellos", comenzaba escribiendo la periodista, muy apenada.

"De las últimas frases que te escuché fue decirnos que darías un año de tu vida por un verano más con ellos. Al final en pocos días te nos has ido, pero te aseguro que no habrá verano que no pasemos recordándote y que mis hijos siempre hablaran con orgullo de su súper abuelo", se lamenta Alcayde, al no haber podido disfrutar de más tiempo junto al padre de su pareja.

"También yo me siento muy afortunada de haberte tenido como suegro, como me reía con tu manera de contar las cosas, como disfrutaba de tu sabiduría, eras un auténtico crack en todo Eduardo. Descansa en paz y gracias por todo lo que nos has dado. D.E.P", se despedía Alcayde, muy agradecida por todo su cariño.

Además, está despedida ha sido todavía más difícil porque la periodista se encontraba muy lejos cuando se ha enterado de la mala noticia, concretamente en Jaén. Por este motivo, la periodista no ha podido estar junto a su suegro en su últimos días, un familiar con el que mantenía una relación muy estrecha.













¿Quién es Carmen Alcayde?

Carmen Alcayde es una conocida periodista y presentadora de televisión, principalmente conocida por ser un habitual rostro de Mediaset, aunque ha pasado por otras cadenas como Atresmedia o Telemadrid. Desde muy pequeña sabía que su vocación era entretener, pero, como económicamente no podía permitirse estudiar arte dramático, se decantó por el periodismo.

Sus primeros pasos en la televisión nacional fueron en El Mundo TV y Antena 3. Sin embargo, lo que le llevó al estrellato fue su fichaje, en 2003, por Telecinco para ponerse al frente de 'Aquí hay tomate' junto a Jorge Javier Vázquez. Gracias a ello se convirtió en un icónico rostro de la cadena y trabajó en otros espacios como 'Campanadas de Fin de Año' (2004), 'Gran Hermano: El Debate' (2005), 'Las gafas de Angelino' (2008), '¡Guaypaut!' (2008), 'Guinness World Records', 'Fresa Ácida' (2010), 'Supervivientes: El Debate' (2010), 'El Reencuentro: El Debate' (2010), 'El programa del verano' (2011), 'El programa de Ana Rosa', 'Las bodas de Sálvame' (2013), 'Se enciende la noche', 'La noche en Paz' o 'Hable con ellas' (2016). Incluso participó como concursante en 'Me lo dices o me lo cantas'.

Tras participar en la cuarta temporada de 'Ven a cenar conmigo Summer Edition', comenzó a ser un rostro habitual de Telemadrid. Esto se debe a que la comunicadora se puso al frente de diversos programas: 'El madroño' (2018), 'Las Campanadas de Fin de Año', 'CarAoke' (2019) o 'Dos en la carretera' (2020). Además de colaborar en 'Buenos días, Madrid' y 'Está pasando'.

En 2020 sorprendió a todos como colaboradora de 'Zapeando'. A pesar de todos los programas por los que ha pasado, Mediaset no se ha olvidado de ella y, conscientes de la repercusión que sigue teniendo en la cadena, quisieron recuperarla. Esto se vio reflejado cuando fue presentadora en el espacial 'Sálvame Tomate' y en su visita al programa para promocionar su obra de teatro, cuando todas las redes suplicaron su vuelta. Gracias a esto, el 30 de agosto de 2021, se confirmó su incorporación y, actualmente, vuelve a formar parte de la cadena que le hizo crecer.