La dura confesión de Pablo Chiapella a Calleja: "Si buscas 'encasillado' en Wikipedia sale mi cara"

Para todo aquel que quisiera alejarse del coronavirus y de toda la información que las cadenas de televisión han apostado para dar sus telespectadores, Jesús Calleja volvía con su 'Planeta Calleja' para viajar hasta México y la zona de la Reserva de la Biosfera Maya, donde llevo al humorista y actor Pablo Chiapella al yacimiento de asentamientos mayas de Calakmul, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2002.

El aventurero junto al albaceteño, bucearon rodeados de tiburones ballenas, donde denunciaron la cantidad de plásticos que se vierten sobre el océano y el problema de contaminación que supone la muerte de millones de peces cada día. También bucearon en un cenote inexplorado y comprobaron los efectos que el cambio climático está teniendo sobre las costas trópicales por la invasión del sargazo, y también hicieron un alegato a favor de los inmigrantes desde la cima de una pirámide maya.

Pablo Chiapella y Jesús Calleja hablan de lo encasillado que se ha quedado el actor albaceteño

La dura confesión de Pablo Chiapella sobre el lastre que supone ser 'Amador'

Como es constumbre en el programa de Calleja, estas actividades solo son una excusa para conocer mejor al invitado de cada programa, en este caso a Pablo Chiapella. Fue después de prácticar buceo cuano el aventurero preguntaba a 'Chape' sobre su carrera como actor y cuál es el siguiente paso que quiere dar el albaceteño.

"Me gustaría hacer cine, ya sea comedia, drama o lo que sea pero cine", se confesaba Pablo ante un Calleja que preguntaba si es difícil poder conseguir un papel en el cine siendo Pablo Chiapella. "No me está siendo fácil la verdad. En España hay un poco de miedo a nivel producción para que confíen en ti. Yo soy Amador, entonces la gente ve a Amador y los productores también", decía con un punto de amargor en la voz.

Era entonces cuando Calleja preguntaba si en España se encasillaba a la gente y el cómico soltaba la verdad más dolorosa: "Si tú buscas 'encasillado' en Wikipedia aparece mi cara. Yo estoy encasilladísimo", confesaba resignado.

#CallejaChiapella @Pablochape: "A Amador le debo mucho. Todos los días me llegan mensajes de gente diciéndome que mi personaje le ha ayudado mucho" https://t.co/mp33UMBU3U pic.twitter.com/lWAPNuTfvz — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) March 18, 2020

Calleja aprovechaba esta confesión para preguntar qué es lo que vive por la calle el actor de 'La que se avecina': "Con suerte me llaman Amador, lo hay quien me llama 'Salami' directamente, ¡qué digo yo cómo qué hombre 'Salami'!", narraba Chiapella a la vez que confesaba que había una cosa por la que nunca iba a renegar del papel de Amador: "La cantidad de mensajes de gente que me dice que le ha cambiado la vida. Gente que ha estado deprimida y me ha escrito diciéndome que han empatizado con el personaje, se han muerto de risa y han salido adelante. Y mensajes de esos recibo todos los días. Eso es lo más grande que te puedes llevar", afirmaba orgulloso del efecto que su personaje ejerce sobre la gente.

También confesaba el albaceteño como habían sido sus inicios en la actuación, comenzando haciendo pequeños papeles en series hasta que consiguió un papel estable en 'Aquí no hay quien viva', algo que le duró muy poco ya que a los pocos capítulos terminaron la serie. A pesar de que el cómico ha aceptado que le supuso esa situación estar deprimido, a la larga le vino mejor ya que contarón con él para 'La que se avecina', donde pudo desarrollar un papel que en la serie de Antena 3 no podía haber hecho.

De ser maestro de educación física en Albacete a triunfar con 'La que se avecina'

Durante un paseo por la playa, Pablo Chiapella confesaba que sus inicios fueron desde Albacete, lugar donde nació, y también afirmaba ser de la promoción de otros humoristas como Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Raúl Cimas, de hecho, afirmaba que conocía a Ernesto desde el colegio. Sobre el éxito de esta hornada de humorista, 'Chape' sigue sin creérselo: “No sabíamos que se iba a profesionalizar la tontuna”.

A pesar de que la carrera humorista de albaceteño se encuentra al alza no siempre estuvo encaminada hacia el humor. Chiapella estudió para ser maestro de Educación Física, llegándose incluso a preparar las oposiciones de una forma bastante seria. Finalmente, a 15 días de la convocatoria Ernesto Sevilla le confesó que le había salido un proyecto en Paramount Channel para poder vivir del humor. Sin pensarselo, Pablo dejó todo, se fue a Madrid, alquiló un piso y se apuntó a una academia de interpretación.

Ante esta revelación, Jesús Calleja no pudo evitar preguntar como se podía mantener alguien así, económicamente, en una ciudad de Madrid: “Tenía mis ahorrillos. Tenía un negocio tonto que se llamaba ‘El zoco del botellón' y que soprendentemente funcionó. Le pedí a mi padre unas miles de pesetas y en menos de 15 días ya había hecho un millón de pesetas. Con ese dinero me pude venir a Madrid, alquilar un piso y poder vivir durante los primeros meses", confesaba entre risas este 'maestro' que estuvo después trabajando durante 3 años en despedidas de solteras para poder costearse todos los gastos que iban surgiendo.

