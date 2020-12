Dos seguidores de Vox descolocan a un reportero de laSexta al enfrentarse en directo: "¡Pero qué libre!"

Este pasado domingo, 'El Intermedio', espacio de laSexta presentado por el Gran Wyoming, sin quererlo, estuvo presente en un enfrentamiento entre dos manifestantes de Vox. El programa, con Pablo Ibarburu de reportero, se trasladó a la manifestación a favor de la Constitución para cubrirla y ver qué estaba pasando, lo que se emitió el lunes.

El cómico acudió al evento para hacer un reportaje, por lo que entrevistó a varios asistentes. En primer lugar, el comunicador se acercó a una mujer por su llamativa vestimenta, dado que lucía con una bandera de España, un gorro a juego y un perro envuelto en la misma tela, y le preguntó cuál era la motivación que le había empujado a acudir al acto.

"He venido con mi madre y con el perro porque en la situación en la que estamos es para hacer algo. Que nos manifestemos y nos dejemos ver porque si permanecemos juntos seremos fuerza. Tenemos que tomar consciencia, que somos el pueblo soberano", le explicó la mujer.

Sin embargo, un manifestante que se encontraba observando la escena se acercó a la entrevistada para lanzarle una advertencia contra la cadena: "De todo lo que dice usted no va a salir nada en las televisiones, nada", exclamó el señor, generando así una discusión entre ellos.

"Todo el mundo tiene derecho a la libre expresión, que es lo que nos quieren quitar", le corregía la señora. "¡Pero qué libre, si no sacan lo que usted ha dicho!", continuó gritando el hombre, mostrándose en desacuerdo con ella.

"Nada va a salir"

"Yo no quiero que me saquen", aseguró la entrevistada. A pesar de ello, sus declaraciones seguían sin contentar al hombre, por lo que insistió en que no iba a emitirse nada de lo que estaba diciendo: "Nada va a salir", sentenció.

"Yo no creo nada, eso lo está creyendo usted. A mí no me condiciona el hecho de que salga o no. Simplemente, si estas personas me piden el relato, yo se lo doy desde la autenticidad", declaró la señora muy firme, para luego despedirse con un "¡Viva España!" y seguir manifestándose.