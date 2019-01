¿Dónde se ha metido la actriz Cameron Diaz?

Cameron Diaz no acabó siendo actriz medio por accidente, ya que su principal objetivo siempre fue ser modelo. Con tan solo 15 años comenzó su andadura en las pasarelas y viajó por todo el mundo siendo la imagen de grandes marcas. Su primer contacto con la actuación llegó en 1992, concretamente en un cortometraje titulado ‘She’s no Angel’.

El gusanillo por este mundo creció en ella y cambió la moda por la interpretación. La década de los 90 fueron años dorados para Díaz. Títulos como ‘La máscara’ (1994), ‘La boda de mi mejor amigo’ (1997) o ‘Algo pasa con Mary’ (1998) la situaron como una de las actrices de moda. La vida sonreía a una Cameron que no paraba de coleccionar éxitos en cartelera. En 2000 la actriz se unió a Drew Barrymore y Lucy Liu para protagonizar la versión cinematográfica de ‘Los Ángeles de Charlie’. Esta fue todo un éxito y se realizaron posteriormente varias películas.

Pero no solo se quedó en un ámbito de la interpretación la californiana también aceptó el reto de poner voz a Fiona en todas las cintas animadas de Shrek. Los proyectos le llovían a Cameron que no paraba de protagonizar película tras película, siendo nominada a 4 Globos de Oro a lo largo de su carrera. Otros proyectos de los que no nos podemos olvidar son ‘Gangs of New york’ dirigída por Martin Scorsese, ‘En sus zapatos’ y ‘The holiday’.

Toda esta situación cambió radicalmente en esta última década. Diaz era la actriz mayor de 40 mejor pagada en Hollywood, pero su amor por el cine desaparecía. La última vez que la pudimos ver en la gran pantalla fue interpretando a la malvada propietaria del orfanato de Annie, la Señorita Colleen Hannigan. Tras ello Cameron ha desaparecido de la interpretación y hasta su amiga Selma Blair ha comentado que está prácticamente jubilada.

¿El motivo de su desaparición? Muchos apuntan a que la actriz ha decidido centrarse en su matrimonio con el musico Benji Madden, con quien se casó en 2015. La pareja quiere formar una familia y centrarse en ella antes que en sus respectivos trabajos. La única esperanza que guardan sus fans de volverla a ver en la gran pantalla es en el remake que se estrena este año de ‘Los Ángeles de Charlie’ protagonizado esta vez por Kristen Stewart, Naomi Scott y Lupita Nyong'o.