El doctor Sánchez Martos confiesa las duras consecuencias que sufre por colaborar en Sálvame: "He perdido..."

Jesús Sánchez Martos, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha dedicado toda su vida a la medicina y la investigación. Sin embargo, actualmente, se ha convertido en un conocido personaje televisivo, concretamente de Telecinco. Esto se debe a que, en septiembre, fue fichado por 'Sálvame' para resolver todas las dudas sobre el coronavirus que tuviesen tanto los colaboradores como los espectadores.

Su sección resultó ser todo un éxito, tanto que se convirtió en una de las secciones más vistas. Sus respuestas y su cercanía al público provocó que su fichaje tuviese un gran resultado y que cada intervención suya lograba acumular a más de 3 millones de personas tras la pantalla.

"He llorado de rabia e impotencia porque cuando llegué a la Conserjería lo primero que pedí fue que se dieran a conocer los sueldos de los gerentes y se me echaron todos encima", comienza contando el doctor en una entrevista para 'DIEZ MINUTOS', haciendo referencia a su etapa como consejero de Sanidad. "Pero es que los sueldos de los cargos públicos deben ser transparentes", insiste. "Y claro, claro que pagué un alto precio por eso y ahora por estar en un medio de comunicación", suelta el entrevistado, asegurando que su presencia en 'Sálvame', a pesar del éxito, le ha afectado a nivel personal y profesional.

"Mis hijos no se van a llevar mucha herencia mía, se van a llevar el que ha sido siempre un lema en mi vida: libertad e independencia. Podemos hablar de honestidad, de ética, de lo que quieras, pero siempre dentro de la libertad e independencia, me da igual donde esté", declaraba Sánchez Martos, dejando claro que a pesar de las críticas no se arrepiente de salir en el espacio de Telecinco.









"Podía salir muy reforzado o hundido"

"Cuando yo empecé en pleno confinamiento en 'Sálvame' no había divulgadores que dieran respuesta a las preguntas que se hacía la gente. A mí me dieron la oportunidad de hacerlo y llegaron a tener una audiencia de tres millones y medio de espectadores", cuenta, seguro de que fue de gran ayuda para los espectadores y haciendo hincapié en el elevado éxito que obtuvo su sección.

Asimismo, reconoce que ha estado "muy cómodo" formando parte del equipo del programa de La Fábrica de la Tele, aunque su participación en el formato también ha afectado a su carrera profesional al exponerse en un programa como es 'Sálvame': "También tengo que decir que he perdido colaboraciones por en 'Sálvame'. Una persona me llegó a decir que de esta aventura televisiva podía salir muy reforzado o hundido"

"Yo ya he conseguido todo lo que perseguía en mi vida. Si alguien no me habla o critica por estar en Telecinco es su problema. Solo tengo buenas palabras para los directivos de la cadena, de La Fábrica de la Tele, para el público y, por supuesto, para Jorge Javier", asegura el doctor, insistiendo en que no se arrepiente de nada y en que ha disfrutado mucho de esa etapa en Telecinco.