El doctor Carballo sorprende en Telecinco con su vaticinio sobre la pandemia para este invierno: "Hay que ver"

El doctor César Carballo estuvo presente la pasada jornada en el espacio de Ana Rosa Quintana en Telecinco, 'El programa de Ana Rosa', donde analizó las principales claves relacionadas con la situación epidemiológica tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, en cuanto comenzó la conexión, el doctor del Hospital Ramón y Cajal quiso subrayar las buenas noticias que llegaban sobre la situación de las UCI.

"Una buena noticia gracias a las vacunas, que hay que recordarlo todo el rato para aquellos idiotas que dicen que no hay que vacunarse, y es que las UCI han recuperado la normalidad, solo hay un 5% con covid", explicaba la presentadora. "Sí, en los hospitales estamos muchísimo mejor y cuando nos dan una tregua pues los hospitales y las UCI somos máquinas de curar pacientes", señalaba el doctor Carballo.

También se refirió a la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar las mascarillas en los recreos de los centros escolares siempre que se respete la distancia de seguridad. En este sentido, Carballo ha lamentado la disparidad de criterios políticos que existen entre las diversas comunidades autónomas: "Me parece una medida correcta, en exteriores se puede prescindir de mascarillas con estas incidencias acumuladas. El problema es tomar decisiones cada uno por su lado. La tomó País Vasco, ahora Madrid. El problema es que la gente esto no lo entiende, si tenemos un grupo de expertos que toman estas decisiones, debería ser a nivel nacional porque Madrid no está mejor que Andalucía o Galicia".

César Carballo, médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, analiza la situación actual del coronavirus #AR25Ohttps://t.co/C3v5jEA9WO — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 25, 2021









En contexto internacional, el doctor Carballo ha hablado sobre la situación en Reino Unido: "Se da en las islas británicas porque es donde más se secuencia, es decir, es donde se dan cuenta de qué variantes hay. En España no tenemos una secuenciación importante como para saber si está aquí ya la variante nueva. Lo peor que puede tener una variable es ser muy transmisible y en este caso, según los datos de Reino Unido, es que es un 15% más transmisible, que es peor que si fuese más virulenta. Eso provoca es que haya 50.000 casos diarios como ocurrió allí".

Carballo avisa sobre qué pasará cuando llegue el frío

Volviendo a España, el doctor del Hospital Ramón y Cajal ha valorado positivamente la inoculación de una tercera dosis y la segunda en el caso de los vacunados con Janssen: "Los mayores de 70 años e inmunodeprimidos deben ponerse una tercera dosis". En este sentido, Carballo ha querido avisar del riesgo al que se enfrenta nuestro país con la llegada del frío: "Van a aumentar los contagios, hay que ver si será representativo a nivel sanitario".









Por último ha reconocido el papel que ha tenido la vacunación en la lucha contra la pandemia: "La vacunación ha salvado muchísimas vidas, sobre todo en esta quinta ola".