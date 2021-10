El doctor Carballo planta cara a Quique Peinado por sus acusaciones: "Cierra la puerta al salir"

Quique Peinado y el doctor César Carballo han protagonizado un tenso enfrentamiento en redes sociales. Este conflicto ha sido provocado por el periodista, quien publicó, desde su cuenta de Twitter, algunos de los titulares que ha dado el experto en los últimos meses. "HILO del doctor Carballo advirtiendo", introducía el colaborador de 'Zapeando' para, acto seguido, adjuntar todos los avisos del médico sobre el coronavirus.

"El doctor Carballo advierte del ‘golpe’ que sufrirá Madrid en semana santa por el covid-19", "César Carballo augura el fin de las mascarillas y advierte de cuándo vendrá la sexta ola" o "El médico César Carballo advierte sobre lo que puede arruinar los esfuerzos con el coronavirus", se podía leer.

Unos titulares que el periodista acompañó con un claro reproche al doctor: "En un giro loco de los acontecimientos, está empezando a advertir de otras cosas". Por este motivo, Peinado ha seguido compartiendo algunas de las declaraciones de Carballo, aunque, este vez, sobre lo sucedido en La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja: "Carballo advierte sobre el futuro de La Palma tras la erupción del volcán: ’Habrá que ver la habitabilidad a nivel del aire y psicológico", "El doctor Carballo advierte: a la larga el aire de La Palma será peligroso" o "Carballo advierte del futuro de La Palma tras el volcán: ’Habrá que ver su habitabilidad".

Otra cosa que hace mucho el doctor Carballo también es LANZAR. pic.twitter.com/hbuvDKxgyl — Quique Peinado (@quiquepeinado) October 18, 2021

Esto se debe a que el doctor colabora de forma habitual tanto en 'La Sexta Noche' como en 'El Programa de Ana Rosa', por lo que ha pasado de hablar de la pandemia a analizar el aire de La Palma, afectado por el volcán. Esto no pareció gustar a muchos espectadores, dado que consideran que Carballo debería hablar solo del tema en el que está especializado como doctor, como el coronavirus, y no analizar otros temas sin tener conocimientos. No obstante, otros defienden al médico y opinan que al ser urgenciólogo conoce los efectos respiratorios que pueden tener los gases del volcán.

Sin embargo, esto no se ha quedado aquí y ha sido el propio Carballo quien ha querido responder, aparentemente ofendido, al colaborador de laSexta: "Tienes razón, que hemos ‘advertido’ y ‘lanzado’ mensajes toda la pandemia aconsejando prudencia... Puede influir que mientras unos veíamos como se nos moría la gente entre las manos en la primera ola, otros pasaban los días con sus hijos en el campo ¿verdad? REFLEXIONA".

Te doy la opción de rectificar. https://t.co/GjjGSJ6O04 — Quique Peinado (@quiquepeinado) October 20, 2021









"Tuviste opción de rectificar"

Esta reacción ha parecido ofender a Peinado, quien no ha querido seguir la discusión. "Te doy la opción de rectificar", se ha limitado a responder el humorista, adjuntando una noticia que publicó en InfoLibre en el que se corroboraba la justificación de Peinado que explicaba que no se había saltado el confinamiento para llevar a sus hijos al campo.

"Y digo que llevamos varios días encerrados porque yo, preventivamente, confiné a los niños desde que pararon las clases en Madrid, que, si no recuerdo mal, fue el día 11. Es decir, que nos aislamos voluntariamente y esa mañana del 14 de marzo los niños salieron (entraron en el coche, corrieron por el campo sin tener contacto con nadie y se volvieron cuando el lugar al que fueron se empezó a llenar de gente) poco más de una hora... Fue en previsión de que, como ocurrió, nos confinaran de verdad y cuando pensábamos que cómo iban a sobrevivir esas criaturas a (pensábamos, ilusos, por entonces) dos o tres semanas más encerrados en casa", contaba Peinado en el mencionado medio.

"¿Que me das..? Cuando jugabas con tus hijos dentro o fuera, yo rezaba por no infectarles a la vuelta del trabajo después de ver el horror. 1)¿Te parece gracioso? No se la veo. 2)Y sí, creo que eso me da derecho a ‘opinar’, ‘recomendar’ y ‘lanzar’. ¿Te molesta? Cierra la puerta al salir", le contestaba entonces Carballo, sin dar su brazo a torcer. "Tuviste opción de rectificar por difundir un bulo. Un abrazo", zanjaba el periodista.

Tuviste opción de rectificar por difundir un bulo. Un abrazo. — Quique Peinado (@quiquepeinado) October 20, 2021