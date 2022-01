El doctor Carballo habla alto y claro sobre cuándo es necesario ponerse la cuarta dosis: "Es posible"

El doctor César Carballo, urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal, se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más reconocidas de nuestro país a la hora de analizar la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, Carballo ha intervenido este jueves en el programa de La Sexta para valorar las últimas decisiones del Gobierno, en plena sexta ola, respecto a asuntos como los precios de los test de antígenos o la posibilidad de inocular una cuarta dosis.

El avance de la sexta ola, con la expansión de ómicron, sigue dejando un elevado número de contagios en España con 159.161 nuevos positivos, el segundo registro más alto desde el inicio de la pandemia, aunque la incidencia a 14 días muestra signos de estabilización y sube solo en 29 puntos, hasta los 3.156 casos.

Los datos sobre la evolución de la pandemia del Ministerio de Sanidad apuntan que España registra así el segundo pico máximo de contagios desde el inicio de la pandemia, tras el récord registrado ayer de casi 180.000 nuevos positivos.

La incidencia a 14 días repunta menos que en las jornadas anteriores del último mes (cuando ha llegado a replicarse hasta en más de 150 puntos), mientras que el registro a 7 días solamente sube en 4 puntos, hasta los 1.478 casos por cada 100.000 habitantes, indicadores que tanto Sanidad como algunas comunidades achacan "con cautela" a una posible ralentización en la trasmisión.

Con estos datos encima de la mesa, este mismo jueves se ha reunido la Comisión de Salud Pública, que ha decidido ampliar a los mayores de 18 años la dosis de recuerdo contra el coronavirus, que hasta hoy estaba indicada para los de más de 40.

Como se ha venido haciendo, se continuará de manera escalonada por franjas etarias, de forma que se empezará con los de 30 a 39, primando las personas de riesgo y a los que completaron la pauta hace más tiempo, si bien Darias ha puesto el foco en la importancia de la vacunación infantil de aquellos menores de 12 años que aún no han recibido ningún pinchazo.

Además, los directores generales del Ministerio y de las comunidades han reducido de seis a cinco meses el intervalo que debe transcurrir entre la segunda dosis y el refuerzo; era una demanda de varias autonomías, como Galicia, que apostaba porque el plazo fuera de tres para acelerar la vacunación ante el tsunami de ómicron.









También se ha informado que las personas de muy alto riesgo, como algunos enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis o hemodiálisis, mayores de 40 años con síndrome de Down o que toman fármacos inmunosupresores, entre otros, recibirán una nueva dosis adicional, la cuarta, a los cinco meses de haberse puesto la tercera.

El doctor Carballo, sobre la cuarta dosis de la vacuna

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el doctor Carballo en el programa 'Más vale tarde', señalando que no se puede crear una estrategia basada en la vacunación para toda la población, limitando esta inoculación a las personas inmunodeprimidas: Respecto a la cuarta dosis es posible que sea necesaria en paciente inmunodeprimidos, desde luego en condiciones especiales y desde luego no para la población general como está haciendo Israel. No podemos ir a una estrategia de vacunarnos, vacunarnos y vacunarnos. Tampoco se ve lógico lo de vacunarse a las cuatro semanas de haber pasado la enfermedad. Son decisiones que no se basan en ningún planteamiento científico".