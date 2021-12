El doctor Carballo explica en Antena 3 la estrategia que hubiese frenado a ómicron: "Ese es el problema"

El doctor César Carballo, urgenciólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha estado en las últimas horas en el programa de Antena 3 'Espejo Público', donde ha analizado la situación de la pandemia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, Carballo ha querido poner el foco en el incesante aumento de contagios que está registrando nuestra sociedad en las últimas jornadas, señalando que es el momento de imponer restricciones más severas para intentar apaciguar esta sexta ola.

Las comunidades autónomas notificaron este pasado lunes al Ministerio de Sanidad 49.823 nuevos casos de COVID-19, 27.265 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son muy superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 26.136 positivos, lo que evidencia la gran tendencia al alza en la evolución de la pandemia.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 5.585.054 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 695,38, frente a 609,38 de ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 329.964 positivos.

EFE/ Juan Carlos Hidalgo









En el informe de este martes se han añadido 94 nuevos fallecimientos, en comparación con 58 el martes pasado. Hasta 88.793 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 239 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

Hace tan solo 22 días, el pasado 29 de noviembre, España confirmó su primer caso de la variante ómicron. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid detectó un caso de un viajero procedente de Sudáfrica, lugar de origen de esta nueva mutación, que presentaba síntomas leves. Fue cuestión de días. Barcelona, Baleares, Andalucía, poco a poco, las comunidades comenzaron a detectar, prácticamente de forma continuada, más y más casos de ómicron.

Una variante que preocupa a todos los expertos. No por su peligrosidad frente al resto de variantes, sino por su rápida transmisibilidad. De hecho, la variante ómicron se encuentra en una situación de completa transmisión comunitaria y así ha podido certificarlo Sanidad. Es más, las últimas secuenciaciones de las pruebas y los cribados por PCR han demostrado que ómicron se ha posicionado, prácticamente, como la variante predominante este país por encima de la delta.

La reflexión de Carballo sobre el control de ómicron

Sobre el impacto de omicrón en nuestra sociedad, el doctor César Carballo ha dibujado en 'Espejo Público' la estrategia que, a su juicio, hubiese sido la adecuada para frenar a esta variante y también la sexta ola: "Ya en septiembre dijimos que era un error el quitar las medidas en el colegio que habían impedido muchos casos. Es un error el no tener los test de antígenos liberalizados. Es un error no haber creado desde hace un año no haber creado una industria nacional de test para no depender de China. Es un error cuando tienes una incidencia de 30, y hay una nueva variante, no pedir PCR en fronteras como han hecho muchos países. Nos podíamos haber enfrentado a esta variante dos o tres semanas más tarde, la habríamos frenado lo suficiente como para haber pasado estas fiestas. Pero no hay plan B, ese es el problema".