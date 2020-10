El doctor Carballo pone en evidencia el error en el que sigue creyendo Fernando Simón: "Ha quedado demostrado"

El doctor César Carballo se ha consolidado como uno de los médicos que más aparece en muy distintos medios de comunicación para explicar todo lo relativo al coronavirus. Desde el plató de Iker Jiménez en Cuarto Milenio hasta las noches de laSexta con Iñaki López, sin olvidarse del ente público Telemadrid, donde no ha dudado en ser muy crítico con las palabras de Fernando Simón. En concreto, se ha dirigido a cámara y ha hablado directamente para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. ¿El motivo? Uno de los datos "ya desmentido", que Simón sigue defendiendo cuando le preguntan.

El repaso del doctor Carballo a Fernando Simón

"Le diría al doctor Simón que no ha reconocido la vía de aerosoles", cargaba el doctor Carballo con dureza. Tras hacer esta declaración miraba a cámara y lanzaba sus palabras al mismo Fernando Simón: "Es la sexta o la séptima vez que usted subestima al virus", contaba.

César Carballo en Telemadrid

"Ya lo dijo usted en marzo, que iba a haber dos o tres casos. Después dijo que las mascarillas parecía que no hacían falta. En verano dijo que todo estaba controlado y que esto eran unos 'brotecillos' y que no había segunda ola. Permitió pasar a las Comunidades Autónomas a pesar de que no habían hecho los deberes. Eso es responsabilidad suya", remataba un doctor Carballo visiblemente enfadado.

.@ccarballo50: "Le diría al doctor Simón que no ha reconocido la vía de aerosoles: Es la 6ª o la 7ª vez que usted subestima el virus. Su trabajo es proteger a los españoles y no lo ha hecho desde el principio de la pandemia"



#Juntos107

https://t.co/Cnw7Ol5lQX — Telemadrid (@telemadrid) October 7, 2020

¿Para quién trabaja Fernando Simón?

Se trata de una pregunta a la que César Carballo ha querido dar una respuesta clara para continuar su argumentación. Así ha sido como ha puesto en evidencia al responsable de la gestión de la lucha contra el coronavirus en España: "Y ahora dice que los aerosoles, de momento, que tal, cuando ya ha quedado demostrado. Doctor Simón, a usted su sueldo se lo paga España y los españoles, no la OMS, y su trabajo es proteger a los españoles", ha cargado el doctor Carballo con la mirada fija en la cámara de Telemadrid.

El doctor César Carballo desveló a Iker Jiménez las cinco claves que explican la situación en Madrid

Iker Jiménez y todo su equipo siguen analizando minuciosamente todos los detalles que se van conociendo sobre la covid-19. Hace una semana, el periodista regresaba a las pantallas de Telecinco con su programa, 'Informe Covid', donde ha analizado la situación epidemiológica que vive nuestro país y especialmente la Comunidad de Madrid. En aquella ocasión, el testimonio más duro fue el pronunciado por el doctor César Carballo, que ha dado cinco claves para entender los errores cometidos hasta llegar al punto en el que nos encontramos.

Las claves de César Carballo e Iker Jiménez

Durante toda la noche, la pregunta que se hicieron todos los analistas es saber qué se ha hecho mal para volver a una nueva situación de confinamiento. Uno de los principales errores cometidos está relacionado con el conocimiento de la infección, ya que es elemental para su gestión. En este sentido tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han cometido errores.

"Nos hemos equivocado en esto, que es lo básico, y nos hemos centrado en un indicador que son las camas de UCI y hospital, que menosprecian totalmente lo que es el virus. Con transmisión comunitaria aquí tienes las camas. No se ha hecho caso a las aguas residuales. Podemos hablar de estudios en agosto que ya hablaban que en Madrid ya saltaban todas las alarmas, ¿por qué no se hizo nada ahí?", explicó el doctor.

El Ministerio de Sanidad anunció ayer una nueva medida de obligado cumplimiento para confinar la capital del España #InformeCovidpic.twitter.com/oCLcCcBWNS — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 1, 2020

Otro de los puntos flacos ha sido la falta de medidas y la ausencia de portavoces con cierto peso frente a la pandemia: "Nos faltan líderes. ¿Dónde están nuestros líderes? En Italia está Giuseppe Conte, en EEUU está el alcalde de Nueva York, con una popularidad enorme y medidas muy claras. En España lo que hemos vivido ha sido dantesco".

César Carballo desvelaba las claves de la situación actual

También la Sanidad pública ha sido protagonista, ya que el doctor Carballo ha señalado que faltan figura como la de los rastreadores: "Al principio valía con 150, luego dijeron que 250, luego 300 y ahora estamos buscando en el Ejército".

En este punto se refirió a la gestión de Isabel Díaz Ayuso y a la decisión de construir un hospital sin haber contratado antes al personal necesario: "Esto es buscar sanitarios y no camas. Está muy bien abrir hospitales, pero quién va a atender en esos hospitales, ¿de dónde van a salir los médicos necesarios?", apuntó un crítico Carballo.

Por último se refirió al control fronterizo, algo que ha provocado más de una polémica, sobre todo por la situación en Barajas: "España es el único país de Europa que no toma medidas de control fronterizo con la gente que entra. Es uno de los pilares clave que te están diciendo los expertos".