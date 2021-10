El doctor Carballo desvela las amenazas de muerte que ha sufrido: "Me preocupa por mis hijos"

Este domingo, el doctor César Carballo fue uno de los invitados de 'La Roca' para ser entrevistado por Nuria Roca, como promoción de su nuevo libro, 'Desde la trinchera: historias reales de un médico de Urgencias'. En estas páginas, el doctor narra sus "20 años de experiencia en urgencias en 7 capítulos, donde cuenta experiencias de lucha contra la enfermedad, dolor y vida".

Aprovechando su presencia, también hizo un breve análisis de la pandemia por coronavirus, además de confesar cuál es el momento más difícil que ha vivido durante esta etapa afectada por el virus. Asimismo, se pronunció ante las "despiadadas" críticas y comentarios que recibe en redes sociales cada vez que hace una intervención en televisión.

"Desde la trinchera: historias reales de un médico de Urgencias', no es un libro de covid. Es un libro de 20 años de experiencia que es un sitio sorprendente. Se ven desde los casos más cómicos entre comillas a la tragedias más enormes", comenzaba explicando el entrevistado. "Te marcan muchas urgencias, pero con las que más te quedas son en las que ha fallado. Y también hablo de mis fantasmas y de los errores que he cometido... Y pido perdón a la gente con los que he cometido errores y desgraciadamente algunos no están aquí para contarlo", reconocía.

"Yo he pasado miedo con el covid. En la primera ola teníamos mucho miedo porque no conocíamos el virus. Miedo porque nos decían que las mascarillas quirúrgicas bastaban cuando sabíamos que no era así. Yo me iba a casa pensando... 'hijo no me abraces' o 'hija no me des un beso' o 'aléjate que no sé lo que traigo del trabajo'", confesaba Carballo a la presentadora.









"Me duchaba todos los días antes de salir del trabajo, prácticamente nos duchábamos con gel hidroalcohólico, y aún así no tenías la certeza porque tus compañeros caían día a día", recordaba el sanitario. A raíz de esto, el doctor aseguró que otro de sus momentos más complicados en la pandemia son todas las críticas que recibe a diario. Carballo comenzó a intervenir en los programas de televisión para analizar lo sucedido con el coronavirus en los inicios de la pandemia. Desde entonces, ha tenido que hacer frente a duros comentarios.









"Esto me preocupa un poco"

"Me gusta decir lo que pienso y eso a veces despierta reacciones de todo tipo... Hace días colgamos un vídeo científico y los primeros 60 comentarios eran 'Arderás', 'Vas a ir al juicio de Nuremberg' o 'Vas a caer'. Pero a mí eso no me preocupa porque creo que estamos haciendo algo bueno", confesaba el doctor, dejando claro que no le afectar este tipo de comentarios que se lanzar contra él.

"Estos comentarios que te atacan tan despiadadamente no me preocupan", declaraba, aunque sí la preocupan los que van contra sus seres queridos: "Lo que sí me preocupa es que las búsquedas en Internet sean 'César Carballo mujer' y 'César Carballo hijos'. Esto me preocupa un poco. Estas son las búsquedas que hay sobre mí en Internet", dejando claro que lo que le afecta es que las críticas vayan dirigidas a su mujer y sus hijos.

"Estos comentarios me hacen tener más fuerza... Y por la calle no me para esta gente, lo que te da cierta tranquilidad... Me para gente para darme las gracias. Entonces, eso te da cierta tranquilidad y, cuando vas con tus hijos, es un orgullo", agregaba.

Asimismo, antes de finalizar, quiso mandar un mensaje a todos aquellos que le han criticado por opinar también sobre lo sucedido en La Palma: "Hay que recordarle a la gente una cosa. Aunque todavía no somos especialistas de urgencias, a pesar de que lo pedimos. La especialidad de urgencias es 'especialidad de urgencias, emergencias y catástrofes'. Todo eso esta englobado en la especialidad, por lo que puedo hablar de los afectos secundarios del volcán, intoxicaciones por metales pesados... De todo eso sí sabemos".