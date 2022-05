El doctor Carballo advierte a quienes han dado positivo por primera vez con esta nueva ola: "Inexplicable"

César Carballo Cardona es un conocido médico y emergenciólogo español, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Sin embargo, compagina su profesión con la televisión. Desde el inicio de la pandemia, colabora en diferentes programas de la pequeña pantalla, por lo que se ha convertido en un tertuliano habitual de diferentes espacios como 'La Sexta Noche', 'Horizonte', 'El Programa de Ana Rosa' o 'Espejo Público'.

Actualmente, se encuentra otra vez muy presente, dadas las últimas normativas en torno a la pandemia y el aumento de contagios por coronavirus. Esta vez, el sanitario ha querido pronunciarse respecto al elevado número de positivo que se está dando a día de hoy, a raíz de una nueva variante de ómicron. En esta ocasión, Carballo ha hablado desde su propia experiencia por lo que está viendo en urgencias, donde él trabaja.

"Desde la trinchera: cosas que estamos viendo en urgencias: COVID en personas que hasta ahora no lo habían pasado, tardan más tiempo en negativizar el test de antígeno, cosa por otro lado plausible", comienza diciendo, dejando claro que la mayoría de pacientes son aquellos que no han pasado el coronavirus desde el inicio de la pandemia, por lo que les cuesta más dejar de dar positivo en el test.

"Variante + contagiosa, e inmunidad híbrida (vacuna + infección) + potente", agrega el experto sobre esta nueva ola. Asimismo, ha explicado cuándo debe volver a hacerse la prueba quienes han dado positivo por primera vez, ya que tardarán más en superarlo: "A los 7 días del positivo. Es muy probable que vuelva a dar positivo, entonces repita a los 2-3 días". "Mientras salga positivo, prudencia, puede contagiar", advierte, mostrándose en contra de la medida que deja hacer vida normal al dejar de tener síntomas.

Inexplicable que los hospitales, con datos de sus trabajadores contagiados, no muestren cuanto se tarda de media en función de vacunación/infección previa en negativizar test, y por lo tanto, no ser contagioso.



Acabar con una pandemia por decreto ley?: No es buena opción. — Cesar Carballo (@ccarballo50) May 18, 2022





"No es buena opción"

"Inexplicable que los hospitales, con datos de sus trabajadores contagiados, no muestren cuanto se tarda de media en función de vacunación/infección previa en negativizar test, y por lo tanto, no ser contagioso... Acabar con una pandemia por decreto ley?: No es buena opción", agrega, aparentemente indignado por la situación. "Si sale positivo, sigues siendo COVID positivo y sigues pudiendo contagiar, por muy débil que sea la raya...", asegura el doctor.

El de antígeno no, si sale positivo, sigues siendo COVID positivo y sigues pudiendo contagiar, por muy débil que sea la "raya"... — Cesar Carballo (@ccarballo50) May 18, 2022

A los 7 días del positivo. Es muy probable que vuelva a dar positivo, entonces repita a los 2-3 días.

Mientras salga positivo, prudencia, puede contagiar. — Cesar Carballo (@ccarballo50) May 18, 2022

De la misma manera, hace unas semanas se pronunció sobre la eliminación de mascarillas en interiores, dado que no creía que fuese buena idea llevarlo a cabo. "Evolución de datos COVID del Ministerio de Sanidad con respecto a la semana previa: Positividad de pruebas: ↑ del 19 al 25%. IA en >80 a: ↑ de 572 a 666. % Hospitalización: ↑ de 3,8 a 4,5", comunicaba Carballo. "¿De verdad es prudente la retirada de la mascarilla en interiores mañana después de la S.Santa?", se pregunta el emergenciólogo

"Si yo me infectase de COVID en el trabajo (fácil demostrar brote entre compañeros) + me obligan a no llevar mascarilla en interior + cojo un COVID severo = prepárense para una buena demanda que seguramente gane", opinaba respecto a los trabajos en los que quitársela no sea una opción, sino una obligación impuesta por los superiores.

Evolución de datos COVID del @sanidadgob con respecto a la semana previa:



Positividad de pruebas: ↑ del 19 al 25%

IA en >80 a: ↑ de 572 a 666

% Hospitalización: ↑ de 3,8 a 4,5



¿De verdad es prudente la retirada de la mascarilla en interiores mañana despues de la S.Santa? — Cesar Carballo (@ccarballo50) April 19, 2022